Traditionsklub in Not: Wie geht's bei der SpVgg Au weiter?

Plus Die SpVgg Au hat zum zweiten Mal ein Spiel wegen Personalmangels abgesagt. Wenn das noch einmal passiert, dann ist Schluss. Das hätte Konsequenzen für andere Klubs.

Vor einer Woche war man bei der SpVgg Au noch halbwegs zuversichtlich gewesen. Das Heimspiel gegen den SV Beuren in der Fußball-Kreisliga A Iller hatte der Traditionsverein zwar wegen Personalmangels abgesagt – aber zur darauffolgenden Partie in Ay wollte die SpVgg Au eigentlich antreten. Geklappt hat auch das nicht.