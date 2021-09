Trainer Bülent Haki quittiert beim TSV Neu-Ulm den Dienst

Plus Nächste Hiobsbotschaft beschert dem Verein ein dickes Problem. Trainer Bülent Haki hat seinen Job aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen quittiert.

Nächste Hiobsbotschaft für den württembergischen Fußball-Landesligisten TSV Neu-Ulm: Trainer Bülent Haki hat seinen Job aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen quittiert. „Ich muss auf meine innere Uhr und meinen Körper hören“, begründet Haki seinen für Außenstehende überraschenden Rücktritt.