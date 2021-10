Fußball

Ulm gegen Balingen: Warum Cedric Guarino die Seiten gewechselt hat

Plus Am Freitag trifft der SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga Südwest auf die TSG Balingen. Für Verteidiger Cedric Guarino ist es ein besonderes Duell.

Von Stephan Schöttl

Nein, an Ulm hat er eigentlich keine guten Erinnerungen. In der vergangenen Saison traf Cedric Guarino mit der TSG Balingen drei Mal auf die Spatzen. Drei Mal gab es krachende Niederlagen: 0:3 und 0:4 in der Regionalliga und eine weitere 0:3-Abfuhr im Finale des württembergischen Verbandspokals Ende Mai. „Es war alles recht eindeutig. Wir hatten keine Chance“, sagt der 23-Jährige. Am Freitag (19 Uhr) stehen sich der SSV Ulm 1846 Fußball und die TSG Balingen im Donaustadion erneut gegenüber. An der Rollenverteilung dürfte sich nichts geändert haben. Das Team aus dem Zollernalbkreis ist Vorletzter, die Hausherren Tabellenzweiter. Für Guarino ist es trotzdem ein besonderes Spiel.

