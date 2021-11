Ulms Ardian Morina: Sein mühsamer Weg zurück auf den Fußballplatz

Plus Im Oktober 2020 hat sich Ardian Morina einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Ulmer Stürmer arbeitet seitdem mühsam, aber voller Zuversicht am Comeback.

Sie könnten ihn jetzt so dringend brauchen. Nach der schweren Verletzung von Tobias Rühle fehlt dem Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball aktuell ein echter Torjäger. Routinier Anton Fink ist noch nicht fit für 90 Minuten, der erst 19-jährige Phil Harres in vielen Situationen noch zu unerfahren. Und Ardian Morina sitzt noch immer als Zuschauer auf der Haupttribüne im Donaustadion, statt unten auf dem Spielfeld die Rolle des dribbelstarken Stürmers zu spielen.