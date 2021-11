Fußball

vor 48 Min.

Ulms sieben magische Minuten gegen den TSV Steinbach Haiger

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball erteilt dem TSV Steinbach Haiger eine beeindruckende Lehrstunde. Beim 3:0-Auswärtssieg reichen den Spatzen sieben magische Minuten.

Von Stephan Schöttl

Sie hatten sich auf einen harten Kampf eingestellt. Auf ein Spiel, in dem jeder über 90 Minuten an seine Grenzen gehen muss. Am Ende war der 3:0-Sieg des SSV Ulm 1846 Fußball beim TSV Steinbach Haiger im Spitzenspiel der Regionalliga Südwest aber nicht einmal annähernd gefährdet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

