Endlich Zeit für Regeneration

Ausnahmsweise keine englische Woche

Endlich eine Woche, in der kein Nachholspiel angesetzt war – nach mehreren englischen Wochen in Folge konnte man beim Fußball-Verbandsligisten Türkspor Neu-Ulm endlich den Fokus auf Regeneration legen. Trotz der 0:3-Pleite am vergangenen Sonntag in Holzhausen hatte Trainer Ünal Demirkiran seinen Spielern am Montag eine Verschnaufpause gegönnt: „Erst sollten sie wieder zu Kräften kommen, danach wurde richtig gut trainiert.“

Neu-Ulms Trainer ist nicht nur mit den Übungseinheiten in diesen Tagen zufrieden, auch die Gesamtsituation seines Teams ist für ihn durchaus in Ordnung. Mit einem Spiel weniger rangiert Türkspor derzeit auf Rang sieben der Tabelle. Nach der kurzen Erholungsphase heißt es jetzt, den verhältnismäßig dünnen Vorsprung auf die Gefahrenzone auszubauen. Am Samstag (14.30 Uhr) kommt mit dem SKV Rutesheim eine Mannschaft an die Donau, die auf einem direkten Abstiegsrang liegt und entsprechend unter Druck steht.

Ünal Demirkiran hat Erkundigungen über diesen Gegner eingezogen. Als sehr defensiv eingestellt und auflauernd wurden ihm die Rutesheimer beschrieben: „Ganz ähnlich wie Calcio Leinfelden-Echterdingen.“ Demirkiran will auch mithilfe von Videos austüfteln, wie er sein eigenes Team zu Werke gehen lassen könnte. Nicht dabei sind beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Vereine überhaupt Alper Bagceci (Muskelfaserriss) sowie Yannik Froschauer (langwierige Muskelprobleme).

Schon die kommende ist für Türkspor Neu-Ulm dann übrigens wieder eine englische Woche: Das Nachholspiel gegen Normannia Gmünd wurde auf den Mittwoch angesetzt. (jürs)