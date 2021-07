Verbandspokal: Die ersten drei Runden sind ausgelost

Jubel bei den Spatzen: Zum elften Mal und zum vierten Mal in Folge gewannen sie am Samstag mit einem hochverdienten 3:0 gegen Balingen den WFV-Pokal. Jeder, hier Vinko Sapina, wollte dann den Pokal in die Höhe stemmen.

Foto: Drofitsch/Eibner