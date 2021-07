Fußball

vor 17 Min.

Verbandspokal: Jubiläumssieg für den SSV Ulm 1846 Fußball

Plus SSV Ulm 1846 Fußball feiert beim 8:0 in Mietingen den 25. Sieg im Pokal in Folge. Wie sich Türk Spor Neu-Ulm und die SSG Ulm 99 in Runde zwei schlagen.

Von Jürgen Schuster

Es war kein guter Pokal-Tag für zwei Teams aus dem Bezirk. Verbandsligist Türk Spor Neu-Ulm und Landesligist SSG Ulm 99 scheiterten in Runde zwei des WFV-Pokal-Wettbewerbs. Lediglich Titelverteidiger SSV Ulm 1846 Fußball wurde seiner Favoritenrolle beim SV Mietingen gerecht und setzte sich mit 8:0 durch. Nach dem 4:3-Erfolg beim FV Ravensburg II steht der SSV Ehingen-Süd nun auch als Gegner des TSV Neu-Ulm fest. Diese Partie der zweiten Runde wird am morgigen Samstag (15.30 Uhr) im Muthenhölzle nachgeholt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen