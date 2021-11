Ziemlich beste Freunde: So verarbeiten die Spatzen die Verletzungsmisere

Der SSV Ulm 1846 Fußball tritt am Samstag bei der Bundesliga-Reserve des VfB Stuttgart an. Wie das Team die Verletzungsmisere der Spatzen verarbeitet.

Die Verletztenliste beim SSV Ulm 1846 Fußball ist in den vergangenen Tagen lang und länger geworden. Der Regionalligist hat auch vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart II wieder einige Ausfälle zu beklagen. So viele inzwischen, dass Trainer Thomas Wörle bei der entsprechenden Frage während der wöchentlichen Medienrunde erst einmal einen Spickzettel aus der Jackentasche kramen musste.

Marcel Schmidts und Ardian Morina zählen mit ihren Leidensgeschichten zu den Langzeitverletzten, dazu kommen Lennart Stoll (Schienbeinbruch), Tobias Rühle (Kreuzbandriss), Niclas Heimann (Riss des Syndesmosebands) und Philipp Maier. Letzterer wird wohl als erster aus dem Sextett wieder zurückkehren auf den Platz. Der 27-jährige Mittelfeldspieler hat noch immer muskuläre Probleme. Wörle sagte: „Das zieht sich jetzt schon länger als gedacht. Aber wir sind vorsichtig optimistisch, dass er in den kommenden Wochen wieder einsteigen kann.“ Der Rest der Mannschaft sei „fit, gesund und gut drauf“. Gute Voraussetzungen also, um nach dem coronabedingten Spielausfall vor einer Woche gegen die SG Sonnenhof Großaspach wieder Fahrt aufzunehmen. Grinsend meinte der Cheftrainer: „Wir sind heiß und wollen wieder losgelassen werden.“

Wie die Verletzungsmisere auf das Team wirkt

Unter der Woche ging es neben taktischen und technischen Inhalten in den Übungseinheiten aber auch um die gemeinsame Bewältigung der jüngsten Rückschläge durch die schweren Verletzungen der Teamkameraden. „Natürlich haben wir Zeit gebraucht, das alles zu verarbeiten. Da ist ganz normal. Wir haben das alle ja hautnah mitbekommen. Aber die Stimmung in der Mannschaft ist nicht klein zu kriegen. Die Spieler haben viel Empathie füreinander. Jeder unterstützt den anderen, man wünscht sich gegenseitig immer nur das Beste. Ich glaube, die jetzige Situation führt dazu, dass wir als Mannschaft noch enger zusammenrücken.“

Thomas Wörle warnt vor der schnellen Stuttgarter Offensive

Dieser immense Teamspirit könnte am Samstag in Stuttgart der Schlüssel zum Erfolg sein. Zumindest wird der Zusammenhalt dringend nötig sein, um bei der Bundesliga-Reserve bestehen zu können. Denn das junge VfB-Team, das weiß Coach Wörle ganz genau, habe viel Qualität in seinen Reihen. „Wir rechnen damit, dass es ein schweres Spiel wird. Es wird auf die richtige Balance ankommen: Einerseits müssen wir die schnelle Stuttgarter Offensive im Griff haben, andererseits wollen wir uns natürlich auch eigene Chancen erarbeiten“, erklärte der Trainer. Die jüngsten Unentschieden, jeweils 0:0, gegen Elversberg und Homburg seien der beste Beweis für die Stärke der Stuttgarter.

Ins Tor des SSV Ulm 1846 Fußball kehrt Christian Ortag zurück

Im Tor der Spatzen steht erstmals wieder Christian Ortag als Vertreter des verletzten Niclas Heimann. Ortag durfte in der laufenden Saison bereits zwei Mal im Verbandspokal ran, der 23-Jährige machte seine Sache dabei sehr gut. Wörle hat für seine Nummer zwei viel Lob übrig: „Er ist einer, der immer sehr gut trainiert und sehr professional ist. Ein absoluter Teamplayer. So blöd das in dieser Situation klingt: Aber er hat sich das auch verdient, dass er jetzt ran darf. Er wird das auch richtig gut machen. Da habe ich keinerlei Zweifel.“

