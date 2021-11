Zu viel Schnee: Ulms Heimspiel gegen Großaspach fällt erneut aus

Das Nachholspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Großaspach fällt aus. Schnee, Sturm und Eis machen der Partie am Dienstagabend einen Strich durch die Rechnung.

Mit einem Heimsieg gegen die SG Sonnenhof Großaspach hätte sich der SSV Ulm 1846 Fußball am Dienstagabend die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest zurückholen wollen. Doch daraus wird nun nichts. Der Wintereinbruch in der Region macht den Ambitionen der Spatzen einen Strich durch die Rechnung.

Sie hatten im Vorfeld alles versucht, in den sozialen Netzwerken wurde unter dem Motto "Schneeräumen für drei Punkte" zur tatkräftigen Unterstützung im Donaustadion aufgerufen. Fans hatten sich auch am Dienstagfrüh noch einmal bereit erklärt, mit Schneeschaufeln helfen zu wollen. Doch letztlich waren Schnee, Sturm und Eis zu viel für ein geregeltes Spiel. Am Vormittag teilte der Verein mit: "Aufgrund des Schneefalls kann das Spiel erneut nicht stattfinden." Sowohl das Spielfeld als auch die Zuschauerränge im Donaustadion seien schneebedeckt.

Am Samstag gegen Homburg soll gespielt werden

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Der Verein erklärte aber, dass die Tickets ihre Gültigkeit behalten. Die Partie gegen Großaspach fällt damit bereits zum zweiten Mal aus. Denn schon zum ursprünglich geplanten Termin vor knapp zweieinhalb Wochen konnte nicht gespielt werden. Coronabedingt. Die SG Sonnenhof Großaspach hatte positive Corona-Testergebnisse gemeldet.

Derzeit gegen die Verantwortlichen beim SSV Ulm 1846 Fußball davon aus, dass das Heimspiel gegen den FC Homburg am kommenden Samstag, 4. Dezember, ausgetragen werden kann. Die Wettervorhersage lässt zwar auch für die kommenden Tage nichts Gutes erahnen, Spatzen-Pressesprecher Max Rieck sagt aber auf Nachfrage unserer Redaktion: "Wir gehen derzeit davon aus, dass wir am Wochenende spielen."

