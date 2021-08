Zusatzschicht für den FV Illertissen: Im Pokal geht es zum VfR Garching

Plus Zwischen den Duellen mit den zweiten Mannschaften der Bundesligisten Bayern München und Fürth muss der FV Illertissen im Pokal ran. Am Dienstag geht's nach Garching.

Fußball-Regionalligist FV Illertissen hat kaum Zeit, sich über das erfreuliche 1:1 gegen den bis dato verlustpunktfreien FC Bayern München II zu freuen, denn am Dienstag (ab 18 Uhr) steht bereits die nächste Aufgabe an. Im bayerischen Totopokal müssen die Illertisser beim ehemaligen Regionalligakonkurrenten und aktuellen Bayernligisten VfR Garching antreten.