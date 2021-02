24.02.2021

Fußballfans tragen ihren Verein im Herzen und auf dem Hemd

Plus Was Profis können, das können Amateure auch: Die SGM Ingstetten/Schießen und der SV Grafertshofen haben Fanshops eröffnet. Die haben neben den üblichen Utensilien auch Kuriositäten im Angebot

Von Pit Meier

Wohl jeder Vater und jede Mutter eines fußballbegeisterten Sprösslings muss sich irgendwann mit diesem Wunsch auseinandersetzen: ein Trikot in den Farben der Lieblingsmannschaft, dazu möglichst noch eine Kappe, ein Bettüberzug ... Meist geht es um ein Leibchen des FC Bayern München oder um eines der deutschen Nationalmannschaft. Die Kumpels laufen schließlich auch alle rot oder schwarz-weiß gewandet herum und wer will sich schon schwach anreden lassen wegen eines Hoffenheim-Hemdchens? Noch schlimmer sind nur Bügelfalten in den Jeans. Diese Accessoires sind allerdings richtig teuer – jeder Vater und jede Mutter eines fußballbegeisterten Sprösslings weiß auch das. Zudem wachsen die lieben Kleinen ja so schnell aus ihnen raus. Man muss aber zumindest nicht das ganze Geschäft den Profis überlassen. Unter anderem der Bezirksligist SGM Ingstetten/Schießen und der B-Kreisligist SV Grafertshofen haben jetzt virtuelle Fanshops eröffnet. Auch die Amateure haben schließlich eine treue Anhängerschaft – ganz besonders gilt das für die Dorfvereine.

Die SGM Ingstetten/Schießen gehört am Sonntag zum Pflichtprogramm

Thomas Pfenninger, Torhüter der Roggenburger Spielgemeinschaft, Mitglied im Vorstand der Sportfreunde Schießen und im Verein zuständig für den Online-Shop, bekräftigt: „Für Roggenburg ist die SGM etwas ganz Besonderes und sie trägt zum Wir-Gefühl in der Gemeinde bei. Neben ausschlafen, gutem Essen und Kaffee gehört hier einfach die SGM am Sonntag zum Pflichtprogramm, was wir als Spieler sehr schätzen. Die besten Fans gibt es eben bei uns.“ Auch deswegen wurde der Fanshop eingerichtet. Die Anhänger sollen in der Zwangspause während der Corona-Pandemie die Möglichkeit haben, Flagge zu zeigen.

Babylätzchen mit dem Logo des SV Grafertshofen

Ein Unternehmen aus Oldenburg bietet Amateurvereinen diesbezüglich eine Art Rundum-Service. Pfenninger sagt: „Man schickt einmal das Wappen und füllt einen Fragebogen aus, danach muss man sich um nichts mehr kümmern.“ Höchstens noch ein bisschen Werbung machen auf der Vereins-Homepage und in den sozialen Netzwerken. Etwa für ein Handtuch, eine Kaffeetasse oder – natürlich in Zeiten der Pandemie – eine Corona-Maske mit dem Logo der SGM Ingstetten/Schießen. Ein Baby freut sich bestimmt, wenn es ein Lätzchen mit der Aufschrift SV Grafertshofen vollsabbern darf, der etwas ältere Fan kann eine mit dem Logo der Mannschaft aus dem Weißenhorner Süden verschönerte Kühltasche mit Getränken seiner Wahl bestücken und damit zum Fußballplatz aufbrechen. Aber all das sind nur Vorschläge, der Fantasie des Fans sind bei der Bestellung keine Grenzen gesetzt. Auch ein Gartenzwerg in den Farben des SV Grafertshofen wird geliefert. Ein Sprecher des B-Kreisligisten sagt: „Uns geht es auch darum, in Zeiten der Pandemie und des Sportverbots die Bindung zwischen Verein, Mannschaft und den Fans aufrechtzuerhalten.“

Das Geschäft läuft jedenfalls bemerkenswert gut und ein Teil der Einnahmen kommt über ein Gutschein-System den Vereinen zugute. Der Fanshop der SGM Ingstetten/Schießen ist seit Anfang Dezember am Start, zwei Sammelbestellungen hat der Verein selbst aufgegeben. Geordert wurden beispielsweise 80 Mützen für die Spieler und die Fans. Bereits nach einem Monat konnte die Roggenburger Spielgemeinschaft von ihrem angesparten Guthaben eine ausreichende Menge an Hütchen und anderen Utensilien für den Trainingsbetrieb anschaffen, der ja möglicherweise in den kommenden Wochen wieder anläuft.

Und das ist vielleicht erst der Anfang. Der richtige Frühling, der Sommer und damit die Zeit der Gartenzwerge in Trikots des SV Grafertshofen oder der SGM Ingstetten/Schießen, die kommt ja erst noch. Und irgendwann wird sicher auch wieder Fußball gespielt. Das hofft jedenfalls Thomas Pfenninger: „Wir freuen uns bereits darauf, unsere Fans wieder auf dem Sportplatz und nach dem Spiel im Sportheim zu sehen. Idealerweise dann im Outfit der SGM Ingstetten/Schießen.“

