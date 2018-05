06:18 Uhr

Gastgeber TSV Pfuhl räumt mächtig ab Lokalsport

Die Pfuhler hamstern bei der bayerischen Meisterschaft Titel, Podestplätze, Pokale und Urkunden. Ein Urgestein weiß, wem das zu verdanken ist.

Von Stefan Kümmritz

Die bayrischen Meisterschaften der Kunstturner waren am Wochenende fest in der Hand von Gastgeber TSV Pfuhl. Die Teilnehmer des Vereins boten überragende Leistungen und holten jede Menge Titel, weitere Podestplätze und Urkunden. Linus Mikschl sicherte sich als erster Pfuhler überhaupt den Mehrkampftitel bei den Aktiven. Julian Hechelmann war bester Mehrkämpfer bei den 13- und 14-Jährigen und Dominykas Zaksauskas, Sohn von TSV-Trainer Rolandas Zaksauskas, wurde Mehrkampfmeister in der Altersklasse 12. „Es waren super Wettkämpfe“, freute sich der Trainer nach Abschluss der zweitägigen Wettkämpfe: „Wir haben die Meisterschaften dominiert und waren noch erfolgreicher als im vergangenen Jahr.“

Hatte Mikschl am Boden, an den Ringen und am Sprung jeweils nicht die besten Übungen gezeigt, so trumpfte er vor allem am Pferd mit dem zweitbesten und am Reck mit dem klar besten Ergebnis auf und sicherte sich mit insgesamt 71,200 Punkten den Gesamtsieg. Zweiter wurde sein Vereinskamerad Florian Reindl mit 71,100 Punkten. Lucas Gottschild, ebenfalls aus dem Pfuhler-Zweitliga-Team, wurde noch 14. Pech hatte Reindl, der gerne den Titel geholt hätte: Die letzte Bahn muss mindestens zehn Sekunden vor dem Ende der Übung begonnen werden. Dazu gibt es vom Kampfrichter ein Signal. Reindl hörte dieses nicht, war zu spät dran und bekam einen kleinen Punktabzug.

Bayerische Turnmeisterschaften in Pfuhl

Bei den 17- und 18-Jährigen kam mit Timo Rister ein Einheimischer auf Rang drei. Er belegte zwar am Reck alleine und beim Sprung zusammen mit Daniel Kehl vom TSV Buttenwiesen Rang eins und holte jeweils am Pferd und an den Ringen die zweitbeste Wertung, vor allem am Boden, aber auch am Barren büßte er Punkte ein. In der Altersklasse 15/16 holte Alexander Kunz (TSV Pfuhl) Platz drei. Ganz stark trumpften seine Vereinskollegen bei den 13- und 14-Jährigen auf. Rang eins ging an Julian Hechelmann, Platz zwei sicherte sich Leo Meier, Vierter wurde Jakob Scharff, Fünfter Jascha Rister. Überlegener Sieger bei den Zwölfjährigen bei allerdings geringer Konkurrenz wurde der Pfuhler Trainersohn Dominykas Zaksauskas.

Für die deutschen Jugendmeisterschaften Anfang Juli in Halle an der Saale sind vom TSV Pfuhl qualifiziert: Timo Rister, Leonard Goblirsch, Robin Ritzal, Alexander Kunz, Julian Hechelmann, Leo Meier, Jakob Scharff sowie eventuell Jascha Rister und Dominykas Zaksauskas.

Feiern durfte auch ein Senior. Der Pfuhler Eugen Egle war schon vor 34 Jahren, als die bayrischen Turnmeisterschaften zum ersten Mal an seinem Heimatort stattfanden, dabei - damals als Aktiver, jetzt als Zuschauer. Er hat erkannt, dass „die Übungen heute viel schwieriger und raffinierter“ sind als zu seiner aktiven Zeit. Und dass die Pfuhler in Bayern zu den Besten zählen, ist für ihn kein Zufall: „Wir haben Rolandas Zaksauskas als Trainer. Er ist für uns ein absoluter Glücksfall.“

