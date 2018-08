02.08.2018

Gastgeber holt sechs Medaillen Lokalsport

Fechter reisen zum TSV Neu-Ulm

Über 90 Teilnehmer aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und aus Italien haben beim 20. Donau-Iller-Cup in der Sporthalle der Weststadt-Grundschule in Neu-Ulm um Pokale und Urkunden gefochten. Der gastgebende TSV Neu-Ulm schnitt in seiner Parade-Waffe Florett mit zweimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze sehr erfolgreich ab. Neben dem Florett ging es auch in der Waffengattung Degen ums Ganze. Hier kam der TSV auf Rang fünf und neun.

Mit dem Florett setzten sich die Neu-Ulmer Nachwuchsfechter bei einem stark besetzten Turnier sehr gut in Szene. In der A-Jugend konnte Laura Blessing souverän den Siegerpokal in Empfang nehmen, Sophia Kießling wurde Dritte. „Das Turnier mit über 60 Fechtern von zum Teil weit her ist ein Gütesiegel für unser Florett-Leistungszentrum Schwaben“, sagte Thomas Klaus, Vize-Fechtabteilungsleiter und Leiter des Leistungszentrums.

Diese Einschätzung unterstrichen die Ergebnisse bei der männlichen A-Jugend: Maximilian Eichenberg musste sich dem starken Italiener Luca Gamper geschlagen geben und belegte den Silberrang. Nils Bosserhoff, Arwin-Tobias Kappl und Christian Kibik belegten Rang fünf, sechs und sieben. Den zweiten Siegerpokal für Neu-Ulm erkämpfte sich im jüngeren B-Jugendjahrgang der Neu-Ulm Nils Bosserhoff.

Das größte Teilnehmerfeld gab es bei den männlichen Schülern. Nach tollen Gefechten freute sich TSV-Fechter Daniel Merdian über Silber, Elias Jendrike wurde Vierter. Ebenfalls Silber erkämpfte sich im mittleren Schülerjahrgang Joshua Kießling. Im selben Wettbewerb belegte Samuel Staib Rang fünf.

Mit Bravour lösten die TSV-Bambini David Böhme, Elijah Wood und Nils Allgaier (alle Jahrgang 2010) bei ihrem ersten Turnier eine schwere Aufgabe. Alle fochten beim Schülerjahrgang 2008 mit und zeigten mit Rang fünf, sechs und sieben tolle Leistungen gegen die zum Teil zwei Jahre älteren und erfahreneren Fechter. (az)

