vor 7 Min.

Gegen den Sturm

Ulmer kämpfen in Dresden gegen die Konkurrenten und das Wetter

Angenehm war der Itelligence City-Lauf in Dresden keineswegs: Temperaturen um die null Grad, dazu Dauerwind und immer wieder heftige Windböen machten den knapp 400 Startern mit Spitzenläufern aus dem In- und Ausland zu schaffen. Das Ulmer Aufgebot vom SSV 1846 hatte sich für die Zehn-Kilometer-Distanz entschieden. Hier glänzte Thorben Dietz mit 29:41 Minuten, die ihm zum vierten Platz in seiner Altersklasse M30 verhalfen. Im Gesamtklassement belegte er den 14. Rang.

Korbinian Völkl, Debütant in dieser Disziplin, landete mit 31:44 Minuten auf Platz 64. Da der sich in guter Verfassung befindliche Aimen Haboubi wegen einer kurz zuvor eingefangenen Erkältung bereits nach einem Viertel der Strecke aufgeben musste, rückte Fabian Konrad mit für ihn durchschnittlichen 32:32 Minuten (Platz 98) in die Ulmer Mannschaft, die den ebenfalls vom SSV Ulm 1846 gehaltenen Mannschafts-Kreisrekord aus den 90er-Jahren von 1:35,46 Stunden auf jetzt 1:33,57 Stunden verbesserte. Während Vereinskamerad Nico Russ mit beruflich bedingtem reduzierten Training 33:04 Minuten erzielte (Platz 111), testeten die 800-Meter-Spezialistinnen Tanja Majer (39:34) und Lena Humburger (40:07) ihre Ausdauer auf der für sie ungewohnten Distanz und setzten dabei einen Trainingsreiz der ganz anderen Art (Platz 35 und 37). (pok)

