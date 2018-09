vor 18 Min.

Gelungener Saisonauftakt für die Kegler Lokalsport

Die Kegler aus Weidenstetten, Ulm und Thal starten ungeschlagen in die neue Spielzeit. Weidenstetten machte es knapp.

So langsam erwachen auch die Kegler aus der Sommerpause. In der Zweiten Bundesliga, der Verbandsliga und der Landesliga rollen die Kugeln wieder. Für die hiesigen Vertreter lief der Saisonauftakt durchweg gut. Die Spielerinnen des KV Neu-Ulm hatten überraschend spielfrei, weil Gegner SKC Gerbertshaus zurückzog.

SV Weidenstetten Die Keglerinnen des SVW starteten mit einem 5:3-Sieg gegen Gut-Holz Bruck in die neue Spielzeit der Zweiten Bundesliga Süd/Mitte. Stephanie Habison zeigte mit 519 Holz eine für die Bahnverhältnisse sehr gute Leistung und setzte sich sicher mit 4:0 Satzpunkten durch. Julia Pscheidl tat sich deutlich schwerer und unterlag mit 469 Holz und 1:3 Satzpunkten deutlich. Damit lagen die Gäste knapp mit vier Kegeln vorn. Im Mitteldurchgang blieb auch Bettina Seibold mit schwachen 457 Holz hängen und verlor ihr Spiel. Ihre Partnerin Tamara Hehl zeigte großen Kampfgeist und sorgte mit ihren 508 Holz nicht nur für einen klaren 3:1-Sieg, sondern sorgte auch noch dafür, dass die Weidenstetter Führung in der Kegelwertung auf 36 Holz anwuchs. Im Schlussdurchgang verlor Annelen Ferigutti ihr Duell nach 2:2 Satzpunkten, jedoch haben die Weidenstetterinnnen ja noch Pia Wehling. Mit sehr guten 534 Holz gewann sie ihr Duell klar mit 3:1 Satzpunkten und sorgte so für den Punktausgleich nach den direkten Duellen. Die zwei siegbringenden Punkte gingen dann mit 2968:2908 Kegeln an den SVW.

SV Weidenstetten: Wehling (534), Habison (519 Holz), Hehl (508), Ferigutti (481), Pscheidl (469), Seibold (457).

Kegeln: ESC Ulm gewinnt gegen Essingen

ESC Ulm Zum Saisonauftakt in der Verbandsliga erwartete der Vorjahreszweite ESC Ulm den Vorjahresdritten SG Essingen. Die SGE war der erwartet schwere Gegner und führte lange in der Partie. Letztlich setzte sich aber der ESC Ulm mit 6:2 Punkten durch. Zu Beginn kam Sabrina Häger auf 530 Holz, verlor ihr Duell aber trotzdem mit 1:3 und 49 Kegeln Unterschied aufgrund von 17 Fehlkugeln. Andrea Ruß (534) setzte sich dagegen mit 3:1 Satzpunkten durch. Im Mitteldurchgang verlor Stefanie Lettner ihr Duell nach 2:2 Satzpunkten. Ihre Partnerin Kirsten Ruß überzeugte dagegen mit sehr guten 560 Holz und gewann den Mannschaftspunkt klar mit 3:1 Satzpunkten. Vor den Schlusspaarungen stand es nach Punkten 2:2 Unentschieden, in der Kegelwertung lag der ESC Ulm aber mit 40 Holz zurück. Im Schlussdurchgang überzeugten dann Anja Fäßler (548) und Tanja Botzenhart (586) und gewannen ihre Duelle deutlich. Damit stand es nach den direkten Duellen 4:2 für den ESC Ulm, der auch die zwei Punkte für die Kegelwertung mit 3283:3263 Kegeln holen konnte.

ESC Ulm: Botzenhart (586), K. Ruß (560), Fäßler (548), A. Ruß (534), Häger (530), Lettner (525).

Alle Neune Thal mit Remis

Alle Neune Thal In einem bis zur letzten Kugel spannenden Kampf begannen die Kegler von Alle Neune Thal in der Landesliga Süd die Saison sehr vielversprechend und spielten gegen MBB Augsburg 4:4 Unentschieden (3373:3378 Holz). Im Startpaar sicherte sich Dominik Stoll mit starken 580 Holz den Mannschaftspunkt, Florian Ferigutti verlor knapp (546) – Norbert Kandler dafür deutlich mit 531:624. Stefan Mazeth holte dagegen mit 556 Holz den Mannschaftspunkt. So ging das Schlußpaar mit 48 Holz Rückstand und 2:2 Punkten an den Start. Doch die Thaler Thomas Lehner (586) und ein gut aufgelegter Florian König mit 574 Holz holten die Mannschaftspunkte.

Alle Neune Thal: Lehner (586), Stoll (580), König (574), Mazeth (556), Ferigutti (546), Kandler (531).

(hatz, ser)

Themen Folgen