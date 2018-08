vor 58 Min.

Georg Egger: „Irgendwann fahre ich da vorne mit"

Der Mountainbiker Georg Egger aus dem Landkreis Günzburg wurde Neunter bei der Europameisterschaft. So fühlt sich der Sieg für ihn an.

Von Alexander Sing

Bei der Mountainbike-Europameisterschaft in Glasgow ist Georg Egger aus Obergessertshausen (Kreis Günzburg), der für das Kirchzartener Lexware-Mountainbike-Team startet, Neunter geworden. Er ist damit der beste deutsche Starter. Im Interview spricht er über seinen Erfolg in Schottland.

Herr Egger, wie haben Sie den neunten Platz beim Rennen gefeiert?

Georg Egger: So gut es ging. Leider war das Rennen ja am Dienstag, da war hier in Glasgow nicht so viel los.

Diesen Erfolg – bester Deutscher bei der EM – hatte keiner so richtig auf der Rechnung. Die Experten hatten Platzhirsch Manuel Fumic auf dem Zettel. Wie kam es dazu?

Egger: Nach dem zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft war ich erst mal angefressen. Ich hätte Manni (Fumic, Anm. d. Red.) schlagen können und habe es selbst verbockt. Ich habe in Vorbereitung auf die EM dann vor allem mental an mir gearbeitet. Körperlich sind auf diesem Level die Unterschiede nicht so groß, Rennen werden im Kopf entschieden.

Werden Sie auch bei der Weltmeisterschaft im September dabei sein?

Egger: Auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon mehr oder weniger Stammfahrer im deutschen Kader. Das kann sich auch wieder ändern, es geht natürlich nach dem Leistungsprinzip. Aber mit dem EM-Ergebnis im Rücken traue ich mir zu, bei der WM unter die Top 20 zu fahren. Davor bin ich noch beim Weltcup in La Bresse in Frankreich dabei und will da ein besseres Ergebnis holen als bei den bisherigen Weltcup-Rennen.

Georg Egger wird Neunter bei Mountainbike-EM

Klingt so, als wären Sie trotz der bisherigen Erfolge noch nicht so recht zufrieden mit dieser Saison.

Egger: Die EM war das erste Ergebnis, mit dem ich so richtig zufrieden war. Ich schreibe mir immer Anfang des Jahres auf, was ich erreichen will. Da stand unter anderem der deutsche Meistertitel und eben Top zehn bei der EM. Bis vor ein paar Wochen war ich eher negativ eingestellt, weil ich in den Weltcup-Rennen nur Plätze zwischen 40 und 60 gemacht habe. Ich bin im Mai, Juni, Juli einfach zu viele Rennen gefahren, zeitweise an sieben Wochenenden am Stück. Das musste ich erst lernen, dass das nicht die ideale Vorbereitung war. Aber ich habe es dann geschafft, mich am Riemen zu reißen.

Wie haben eigentlich ihre deutschen Kollegen auf Ihren Erfolg reagiert?

Egger: Manni ist ziemlich eingegangen, als ich an ihm vorbei bin. In der Runde ist er dann auch raus. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein bisschen gekränkter Stolz? Es ist im Team auch immer ein kleiner Wettkampf, wer der beste Deutsche wird. Aber die anderen haben sich riesig mit mir gefreut. Auch weil jetzt Jüngere vorne mit dabei sind. Das war bei den deutschen Mountainbikern jahrelang ein großes Problem, dass trotz guter Jugendarbeit in der Elite-Klasse nichts mehr los ist.

Sie haben schon im vergangenen Jahr gesagt, dass Olympia 2020 in Tokio ihr großes Ziel ist. Wie sieht es heute damit aus?

Egger: Die Olympia-Kriterien stehen noch nicht endgültig fest, aber so wie es jetzt aussieht, habe ich durch den neunten Platz bei der EM schon die halbe Norm erfüllt. Und es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Jetzt konzentriere ich mich erst mal auf den Rest der Saison.

