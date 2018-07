vor 41 Min.

Gerlenhofen mit dem dritten Streich Lokalsport

Erneuter Sieg beim Illerpokal

Am FV Gerlenhofen führt beim Fußballturnier um den Illerpokal kein Weg vorbei. Bereits zum dritten Mal in Folge siegte der A-Kreisligist am Samstag auf der Anlage des FV Ay. Im Finale besiegte Gerlenhofen den Nachbarn und Gastgeber Ay verdient mit 2:0. Julian Fendt und Andre Babutzka waren die Torschützen.

Mit einem veränderten Modus waren am Samstagnachmittag vier Teams ins Rennen gegangen. Zunächst fertigte der FV Gerlenhofen im ersten Halbfinale den B-Iller- Meister und Aufsteiger TSV Senden mit 6:1 ab. Zur Ehrenrettung des TSV muss allerdings erwähnt werden, dass sich dessen erste Garnitur nahezu komplett bereits im Urlaub befindet. Das andere Halbfinale zwischen dem FV Ay und dem FV Senden war arm an Höhepunkten, dementsprechend blieben die Torraumszenen Mangelware und ein Elfmeterschießen musste für die Entscheidung herhalten. In dem hatten die Ayer das bessere Ende für sich und gewannen mit 4:3. Das Spiel um Rang drei endete schließlich mit einem 1:0-Sieg des FV Senden, der mit einer weitgehend veränderten Mannschaft und etlichen Neuzugängen angetreten war.

FV Gerlenhofen – TSV Senden 6:1, FV Ay – FV Senden 4:3 n. E.

TSV Senden – FV Senden 0:1.

FV Gerlenhofen – FV Ay 2:0 (jürs)

Themen Folgen