00:03 Uhr

Gerlenhofen muss sich die Relegation verdienen

Befreiter Jubel: Dem FV Gerlenhofen reichte ein Unentschieden am letzten Spieltag zur Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation.

Schlusslicht Illerrieden wehrt sich und trotzt dem Vizemeister ein Unentschieden ab

Selbst wenn der FV Gerlenhofen am Samstag sein letztes Spiel in der Kreisliga A Iller bei den SF Illerrieden verloren hätte, wäre er Vizemeister und Teilnehmer an der Relegation zur Bezirksliga gewesen. Denn der einzige Konkurrent um den zweiten Tabellenplatz, die SGM Ingstetten/Schießen, erreichte in Oberroth nur ein 2:2 und hat damit zwei Punkte Rückstand auf die Gerlenhofer, die in Illerrieden ebenfalls 2:2 spielten. Auch ein Sieg hätte der Roggenburger Spielgemeinschaft somit nichts gebracht, denn Gerlenhofen hat die deutlich bessere Tordifferenz.

Nach dem hart erkämpften Unentschieden beim Schlusslicht und Absteiger Illerrieden jubelten der Gerlenhofer Trainer Thomas Kühn und seine Spieler, auch wenn damit erst das Minimalziel erreicht war. In der Aufstiegs-Relegation trifft der FV Gerlenhofen zunächst auf den Zweiten der Donaustaffel, den FC Srbija Ulm.

Als sich Thomas Kühn wieder gefasst hatte, urteilte er: „Das Unentschieden ist insgesamt gerecht. Wie erwartet mussten wir es hart erkämpfen. Unser Gegner wollte sich am letzten Spieltag noch einmal gut verkaufen.“ Das zeigte sich in der 35. Minute, als der starke Komakan Coulibaly den Ausgleich für die Sportfreunde erzielte, nachdem Patrick Reichl die Gäste zehn Minuten zuvor mit 1:0 in Führung geschossen hatte. Vor allem aber zeigte es sich in der 81. und 87. Minute. Zunächst gelang Coulibaly das 2:2 – vorher hatte Daniel Babutzka die klar favorisierten Gäste mit 2:1 erneut in Führung geschossen (73.) – und dann hatte der gleiche Illerrieder Spieler das 3:2 auf dem Fuß, vergab aber seine Topchance. Kurz vor Schluss schien der Vizemeister daraus Kapital schlagen zu können, aber nach einem Foul an Kevin Effinger im Strafraum scheiterte Armin Sassmann mit dem fälligen Strafstoß an SF-Keeper Markus Walzer (89.).

Gerlenhofen wurde sicher verdient Vizemeister. Aber Illerrieden spielte am Samstag so stark, dass man sich fragt, warum diese Mannschaft absteigt.

Thomas Kühn zollte dem Gegner zwar seine Hochachtung, sagte aber auch: „Hut ab vor meiner Mannschaft. Wir sind erstmals in der Kreisliga A Vizemeister und nehmen erstmals an der Relegation teil. Das haben wir uns nicht in diesem Spiel alleine verdient, sondern in allen 30 Partien. Gegen Srbija Ulm werden wir jetzt alles raushauen. Da können wir ganz befreit aufspielen.“ (kümm)

Themen Folgen