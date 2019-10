vor 48 Min.

Gipfeltreffen schon im Halbfinale

Düsseldorf mit Timo Boll gegen den Titelverteidiger Ochsenhausen

Bei der Endrunde um den deutschen Tischtennis-Pokal am Samstag, 4. Januar, in der Ratiopharm-Arena kommt es schon im Halbfinale zum Schlagerspiel: Da trifft Titelverteidiger TTF Ochsenhausen um 11 Uhr auf Rekordmeister Borussia Düsseldorf, zeitgleich stehen sich der 1. FC Saarbrücken und der ASV Grünwettersbach gegenüber. Das ergaben am Sonntag die Viertelfinals, in denen sich ausnahmslos die Favoriten durchsetzten. Saarbrücken gewann gegen Bergneustadt ebenso 3:0 wie Grünwettersbach in Celle und Ochsenhausen gegen Mühlhausen. Düsseldorf besiegte mit Timo Boll Fulda-Maberzell 3:1. In Ochsenhausen gingen allerdings zwei der drei Einzel in den Entscheidungssatz.

Den hohen Stellenwert des Pokalwettbewerbs unterstrichen hat die Tatsache, dass alle Teams in Bestbesetzung angetreten sind. Dies dürfte auch bei der Endrunde so sein. Dabei hadert man in Ochsenhausen keinesfalls mit der Auslosung. „Das sind doch die Spiele, die die Leute sehen wollen“, freut sich TTF-Präsident Kristijan Pejinovic schon jetzt auf den Vergleich mit der Boll-Truppe.

Die Sieger der beiden Halbfinals werden gegen 14.30 Uhr das Endspiel bestreiten. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Karten ab 15 Euro gibt es online im Ticket-Shop der Bundesliga unter ttbl-tickets.reservix.de/events oder telefonisch unter 0180/6050400 (Anrufgebühr). (pth)

