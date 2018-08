06:12 Uhr

Gleich mehrere Reitturniere in Illertissen Lokalsport

In Illertissen gibt es an den kommenden drei Wochenenden drei Reitturniere.

Drei Wochenenden im Zeichen der Pferde. Den Auftakt macht das Traditions-Sprungturnier des RFV Illertissen.

Gleich drei interessante Reitturniere gibt es an den kommenden drei Wochenenden in Illertissen: Eröffnet wird die Serie vom Traditions-Springturnier des Reit- und Fahrvereins (RFV) Illertissen am Samstag und Sonntag, 11. und 12. August. Dann folgen vom Freitag, 17. bis Sonntag, 19. August, das Dressurfestival und wieder eine Woche später, von Donnerstag, 23. bis Sonntag, 26. August, das Springfestival beim Reitsportzentrum. Alle Turniere finden an der Obenhauser Straße statt. Der Reitverein lädt auf seinen Grasplatz an der Südseite der Straße ein und das Reitsportzentrum hat seinen Turnierplatz, der mit Textilvlies-Häckselmaterial und Quarzsand belegt ist, hinter seinen Hallen auf der Nordseite der Obenhauser Straße.

Traditions-Sprungturnier beim RFV Illertissen

Der Reit- und Fahrverein bietet bei seinem Turnier am kommenden Wochenende mehr als 200 Reiter mit mehr als 500 Nennungen auf, wobei Prüfungen für alle Klassen von A bis M* ausgeschrieben sind. Besonders am Sonntagnachmittag jagen sich die Höhepunkte: Ein Springen mit Geländehindernissen, ein „Jump & Run“-Wettbewerb sowie ein Mannschafts-A*-Springen mit Kostümwertung beginnen jeweils eine Stunde nacheinander ab 13.30 Uhr und leiten über zum großen Höhepunkt, einem M*-Springen mit Stechen um 17 Uhr, dessen Wertung für die Kreismeisterschaft gilt.

Neben der einheimischen Spitzenklasse sind beim Turnier des RFV Illertissen auch bekannte Amateure aus ganz Süddeutschland vertreten. Der Eintritt ist frei. (wis)

