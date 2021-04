Großes Interesse an hochklassigem Sport

Viele Vereine reichen Lizenzunterlagen für die drei höchsten Ligen ein

Es gibt trotz aller Unwägbarkeiten und Probleme in der Corona-Pandemie unter den Vereinen ein großes Interesse daran, in der kommenden Saison in einer der drei höchsten Basketball-Ligen zu spielen. Das geht aus den jetzt bekannt gegebenen Informationen zum Lizenzierungsverfahren hervor.

Bis zum Stichtag haben insgesamt 23 Vereine ihre Unterlagen für die Basketball-Bundesliga eingereicht. Unter ihnen sind alle 18 derzeitigen Bundesligisten, also natürlich auch Ratiopharm Ulm. Aus der Pro A wollen die fünf Klubs Rostock Seawolves, Academics Heidelberg, Science City Jena, Artland Dragons und VfL Kirchheim aufsteigen. Der BBL-Lizenzligaausschuss unter dem Vorsitz von Dr. Thomas Braumann tritt in der ersten Mai-Woche zusammen und entscheidet über die Lizenzerteilung.

Interessant sind auch die Informationen aus den Ligen unterhalb der BBL: Alle Vereine, die derzeit in der Pro A oder der Pro B spielen, haben erneut Lizenzunterlagen eingereicht. Besonders bemerkenswert ist, dass zehn Vereine aus den vier Regionalliga-Staffeln Interesse an einem Aufstieg in die Pro B haben – unter ihnen auch die Elchinger Scanplus-Baskets. Die wären zudem dazu bereit, in der Brühlhalle eines der regionalen Qualifikationsturniere auszurichten – in einer anderen Form könnten wegen der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die vier freien Plätze in der Pro B sportlich ganz sicher nicht mehr vergeben werden. Auch hinter den Turnieren steht aber noch ein dickes Fragezeichen. Die Inzidenzen müssten wohl unter 100 sinken und die Gesundheitsämter müssten auch dann eine derartige Veranstaltung erst einmal genehmigen.

Die Elchinger jedenfalls bereiten sich auf ein Turnier-Szenario vor, die Profis in der Mannschaft dürfen trainieren und sie tun es. Möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich ist allerdings, dass die Aufsteiger letztlich auf andere Art und Weise ermittelt werden. Die seit vielen Monaten unterbrochene Saison könnte etwa als Grundlage der ganz wenigen ausgetragenen Partien gewertet werden. Im Fall der Scanplus-Baskets sind das zwei Spiele, im Fall von Ulm zum Beispiel: null. Auch das wäre also schwierig, im schlimmsten Fall droht demnach sogar ein Losentscheid. (pim)