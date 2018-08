21:10 Uhr

Hängende Köpfe in Beuren nach Niederlage gegen SF Dornstadt Lokalsport

Der SVB muss sich vor eigenem Publikum Aufsteiger SF Dornstadt geschlagen geben. Was sein Trainer Michael Schwer schon heute prophezeit.

Von Stefan Kümmritz

Ab Mitte der zweiten Halbzeit war es auf der Bank des SV Beu-ren ganz, ganz still. Da lag der Bezirksligist mit 1:4 im Rückstand und es sah nicht so aus, als ob er gegen Aufsteiger SF Dornstadt noch etwas erben könnte. Zwar erzielten die Gastgeber kurz vor Schluss durch Simon Glogger noch den 2:4-Endstand, doch auch dieser Treffer riss SVB-Trainer Michael Schwer nicht vom Hocker. Er hatte gesehen, dass die Gäste die bessere Mannschaft waren und absolut verdient gewonnen haben. „Das wird eine ganz schwere Saison für uns, noch schwerer als die vorige“, prophezeite der Trainer.

Bezirksliga Donau/Iller: SV Beuren verliert gegen Dornstadt

Die Partie war zunächst recht zerfahren und von vielen Abspielfehlern geprägt. Nachdem Johannes Maurer eine von zwei Chancen für Beuren im ersten Durchgang vergeben hatte (18.), nahmen die Dornstadter das Heft in die Hand und erspielten sich eine Überlegenheit. Sie zogen von hinten heraus meist geschickt ihr Spiel auf, während es die Einheimischen meist mit langen Bällen gegen eine Gästeabwehr versuchten, die sich bis zur Pause fast keine Blöße gab. Aus dem Übergewicht heraus entstanden dann auch das Dornstadter 1:0 durch Taner Celik (27.) und das 2:0 per Strafstoß, den Tim Noherr nach einem Foul im Strafraum am agilen Mehmet Levet verwandelte (38.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Bild zunächst nichts und Taner Celik erhöhte in der 51. Minute auf 3:0 für die Gäste. Das 1:3 durch Patrick Sauter ließ den engagierten, aber spielerisch recht schwachen SVB noch einmal Morgenluft schnuppern (57.), aber mit Volkan Celiks Treffer zum 4:1 des Liganeulings (63.) war klar, dass Beuren nichts erben und weiter ohne Sieg in der neuen Saison bleiben würde. Der SVB vergab noch gute Chancen durch Alexander Haas (64.) und Maurer (70.), auf der anderen Seite traf Taner Celik noch den Pfosten (77.) und verpasste eine weitere Topmöglichkeit (90.).

Themen Folgen