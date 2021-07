Ein sportliches Abenteuer

Söflingen und Blaustein treten gemeinsam in einer von sieben Drittliga-Staffeln an

Per Losentscheid sind die Handballer der TSG Söflingen in die 3. Liga aufgestiegen, fast zehn Jahre nach dem Abstieg aus dieser Klasse. Seit sechs Wochen bereiten sie sich bereits intensiv auf das sportliche Abenteuer vor. Von nun an, das betont Geschäftsführer Markus Brodbeck, wolle man aber nichts mehr dem Zufall überlassen.

An der Sport- und Rehabilitationsmedizin der Uniklinik haben sich die Handballer orthopädisch und körperlich bei Dr. Mickel Washington untersuchen lassen. Unter anderem mit Lungenfunktionstest, Ruhe-EKG, Blutuntersuchung, Herzultraschall, Laktatwert. „Es war ein ausgiebiger Check nach der langen Corona-Pause. Dazu haben wir uns unseren Spielern gegenüber verpflichtet gefühlt“, sagt Brodbeck. Mitte der Woche vertrat er die TSG bei der virtuellen Staffeltagung des Deutschen Handball-Bundes. Überraschend kam für ihn und die Drittliga-Konkurrenz, dass die 82 Vereine in sieben Staffeln eingeteilt werden. Söflingen und der TSV Blaustein spielen in der südlichsten Gruppe – unter anderem mit dem VfL Günzburg, den beiden Zweitliga-Absteigern HSG Konstanz und TuS Fürstenfeldbruck sowie den zwei Aufstiegsfavoriten VfL Pfullingen und HC Oppenweiler/Backnang. Brodbeck sagt: „Von den Wegstrecken sind es natürlich sehr interessante Begegnungen. Die Qualität der Mannschaften in unserer Gruppe ist aber immens und die Herausforderung für uns riesig. Wir dürfen trotzdem nicht jammern: Wir wollten in diese Liga und werden das jetzt auch genießen.“

Bei der TSG freuen sie sich vor allem auf ein Wiedersehen mit vielen Spielern, die in der Vergangenheit bereits das Söflinger Trikot getragen haben. Zum Beispiel Niko Henke (Kornwestheim), Aron und Adam Czako (beide Konstanz), Alexander Schmid (Pfullingen), Manuel Weinbuch (Plochingen), Samuel Beha, Markus Hellmann, Philipp Frey, Jan-Marco Behr (alle Blaustein), Tim Kaulitz (Fürstenfeldbruck), Michael Jahn und Gabor Czako (Günzburg).

Das Spielsystem hat es in sich. Am Ende müssen gleich 26 der 82 Drittligisten zurück in die Viertklassigkeit. Die zwei bestplatzierten Teams pro Staffel werden um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpfen, während die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zwölf um den Klassenverbleib spielen. Die Abstiegsrunde wird in sieben Staffeln mit 40 Teilnehmern eingeteilt. Jeweils nur die zwei Besten bleiben in der 3. Liga. „Das wird brutal“, glaubt Brodbeck.

Los geht’s wohl Ende August/Anfang September. Die Drittligisten haben Ende der Woche ihre Wünsche in einer Online-Abfrage mitgeteilt.