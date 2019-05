Handicap-Klettern in Neu-Ulm: Mit einem Arm an der Kletterwand

Plus Für viele ist es normal, mit einer Behinderung ihrem Hobby nachzugehen. Für sie gibt es spezielle Kurse. Unsere Autorin hat einen ausprobiert.

„Am Besten ziehst Du die Uhr aus, sonst verkratzt sie. Und um das Rundum-Erlebnis fühlen zu können, mache ich es dir besonders schwer.“ Mit diesem Satz zieht Fiona Junginger ein Tuch hervor, fasst nach meinem linken Arm und bindet ihn an meinem Klettergurt fest. Etwas perplex stehe ich vor der Kletterwand im Neu-Ulmer Sparkassen-Dome und schaue entgeistert nach oben. Etliche bunte Griffe, jede Farbe eine eigene Route. Und jetzt stehe ich hier, kaum Klettererfahrung und einarmig. „Na komm. Einfach loslegen.“ Ich setze also an, zuerst die rechte Hand am Griff platziert, anschließend beide Füße. Mein ganzes Gewicht hängt nun an meinem rechten Arm.

Was für mich nur ein Experiment ist, ist für viele Menschen Realität. Egal ob angeboren, durch einen Unfall oder eine Krankheit verursacht, leben in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt knapp acht Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung. Im Stadtgebiet Ulm sind es rund 9500 und in der Neu-Ulmer Lebenshilfe Donau-Iller werden etwa 2500 Menschen mit Behinderung betreut und gefördert. Inklusion ist seit Jahren ein großes Thema für regionale Städte, da die Zahl der Menschen mit Behinderungen jährlich steigt. Ein Programm im Landkreis findet sich unter anderem im Neu-Ulmer Sparkassen-Dome: die Klettergruppe „Aktiv mit Handicap“ des DAV.

In Neu-Ulm gibt es eine Klettergruppe für Menschen mit Behinderung

Ein Teilnehmer davon ist Uli Süß, der seit 2015 an den Rollstuhl gebunden ist. Der 25-Jährige hatte vor drei Jahren einen Unfall und ist seitdem gehbehindert. Seine Dynamik hat er dennoch nicht verloren, man merkt ihm seinen Bewegungsdrang an. Vor seinem Unfall war er sehr aktiv, neben seinem Job als Höhlenforscher und Fahrradkurier genoss Süß auch das Schwimmen und vor allem das Klettern. Seitdem er nicht mehr laufen kann, wohnt er in einem Altenheim in der Nähe seines Elternhauses, doch mit Anfang zwanzig war sein Alltag mit Senioren eine enorme Umstellung. Durch einen Zufall erfuhr Uli dann von der Klettergruppe mit Handicap, ein Glücksfall für ihn und seine Familie. Mutter Birgit sagt dazu: „Wir missen keinen Termin. Auch wenn von uns mal niemand fahren kann, kriegen wir es immer irgendwie organisiert, Uli hierher zu bringen, das ist die Hauptsache.“ Süß’ Therapeuten raten vom Kletterkurs ab, die Belastungen seien für seine physische Konstitution nicht geeignet. Und trotzdem ist der Kurs unheimlich wichtig für ihn und jeden seiner Gruppenkameraden, auch wenn er die Wand selbst nicht hochgeht, sondern nur dabeisitzt und zuschaut. Denn hier sind neue Freundschaften entstanden, vor allem auch mit Gleichaltrigen.

Im März dieses Jahres haben die Organisatoren Fragebögen für eine kleine Umfrage ausgeteilt. Das Ergebnis erstaunt. Auf die Frage, weshalb die Betroffenen am Kletter-Kurs teilnehmen, stehen an erster Stelle vor allem der Spaß an Bewegung und die Freude am Treffen mit anderen Betroffenen. Das Training der Muskulatur liegt erst auf dem zweiten Rang, punktegleich mit der Steigerung des Selbstwertgefühls, der Akzeptanz und des Gemeinschaftsgefühls. Das Besondere an dieser Gruppe ist die bunte Mischung. Vom Kinder- bis ins Seniorenalter ist alles vertreten. Alle dürfen kommen. Uli Süß beschreibt es als eine „Welle der Euphorie“, die ihn jedes Mal erwischt, wenn der die Kletterhalle betritt.

Angelika Schneider war es, die 2009 die Idee für eine Klettergruppe mit MS-Erkrankten hatte. Sie setzte den Startschuss für ein Angebot, das auch nach zehn Jahren erfolgreicher ist denn je. Aufgrund der großen Nachfrage müssen bereits teilweise Wartelisten angelegt werden für kommende Termine. Dieter Danks, erster Vorsitzender des DAV Neu-Ulm macht das stolz: „Ich stand von Anfang an hinter dieser Idee. Wir müssen noch mehr Bewusstsein für Menschen mit Behinderung schaffen. Wir wollen Inklusion leben. Denn wie bei Uli kann es jedem von uns zu jeder Zeit passieren, in seiner körperlichen Freiheit plötzlich eingeschränkt zu sein.“

Ein Selbstversuch zu "Aktiv mit Handicap" in Neu-Ulm

Insgesamt 40 ehrenamtliche Helfer kümmern sich um die Gruppe. Lydia Steffan, Fiona Junginger und Horst Berkmüller sind selbst langjährige Mitglieder im DAV und helfen alle drei Wochen abwechselnd bei der Betreuung der Kletterer mit. An einem solchen Samstagvormittag kommen zwischen 15 und 20 Teilnehmer für drei Stunden zusammen, um gemeinsam mit 15 Betreuern aktiv zu sein. Das Verhältnis zwischen Kletterern und Helfern liegt also fast bei 1:1. Bei schwerbehinderten Teilnehmern können bis zu drei Helfer beteiligt sein. Ein doppelter Flaschenzug ermöglicht es dem Sichernden, den Kletterer leichter im Aufstieg zu unterstützen. Zusätzlich gibt es einen Beikletterer, der den Behinderten beim Positionieren von Händen oder Füßen unterstützt und Sicherheit für den Teilnehmer bietet. Dieser Beikletterer muss ebenfalls von einem weiteren Betreuer gesichert werden.

Horst Berkmüller ist seit vielen Jahren aktiv in der Handicap-Gruppe und hat nie einen Gedanken ans Aufhören verschwendet: „Die Freude in den Gesichtern erfüllt einen auch selbst.“ Seine Kollegin Lydia Steffan schwärmt nicht nur vom Teamgeist der gesamten Gruppe, sondern weiß auch, warum gerade das Klettern für Menschen mit Behinderung sehr gut geeignet ist: „Beim Klettern ist man intensiven Bewegungen ausgesetzt, was eine hohe Konzentration abverlangt. Die Bewegungsdimensionen, die die Teilnehmer hier erleben, sind für sie im Alltag absolut fremd. Das Aufsteigen an der Wand ist also auch mit sehr viel Emotion verbunden.“

So ergeht es auch mir, als ich die Kletterwand einarmig erklimme. Ich habe ständig das Bedürfnis, meine linke Hand zur Hilfe zu nehmen, weil ich rechts keine Kraft mehr habe. Andauernd rutsche ich ab, es ist frustrierend. Und trotzdem schiebe ich mich Griff für Griff nach oben. Von unten höre ich Fiona Jungingers Motivationsrufe, der Schweiß tropft schon. Dann endlich die erlösenden Worte: „Du bist oben, du hast es geschafft!“ Zum ersten Mal werde ich mir der Höhe bewusst und fühle nun neben der Erschöpfung vor allem denselben Stolz, den die Handicap-Kletterer alle drei Wochen verspüren.