23.07.2018

Heiße Duelle um den Einzug ins Viertelfinale Lokalsport

In zwei Gruppen gab es Endspiele. Absagen von zwei Mannschaften haben keine Folgen

Auch am zweiten Wochenende des Fußball-Turniers um den Ulm/Neu-Ulmer Stadtpokal kamen nur wenige Zuschauer auf die Anlage des SC Unterweiler. Regenschauer sorgen dafür, dass diesmal wohl keine Besucherrekorde gebrochen werden. Schade eigentlich, denn die Mannschaften geizten bislang nicht mit Toren.

Neben dem Wetter waren auch die kurzfristigen Absagen des VfB Ulm und des TSV Einsingen unschöne Begleiterscheinungen. Einsingen hatte bereits am Freitagabend die Partie gegen den FC Burlafingen sausen lassen, am Samstag mussten dann die Ulmer gegen Türkspor Neu-Ulm passen. Auswirkungen hatte dies jedoch weder für Burlafingen noch für die Neu-Ulmer, beide Vereine stehen morgen Abend im Viertelfinale.

Besonders eng ging es in den Vorrundengruppen E und F zu. Gestern Nachmittag kam es hier jeweils zu Endspielen um Platz eins. In der Gruppe E behielt der VfL Ulm mit 3:1 gegen den SV Offenhausen die Oberhand und bekommt es morgen mit den Burlafingern zu tun. In der Gruppe F hätte dem FV Gerlenhofen bereits ein Unentschieden gereicht, am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Thomas Kühn jedoch Bezirksliga-Aufsteiger SV Thalfingen mit 0:2 geschlagen geben. Der trifft nun auf Türkspor Neu-Ulm. Weiter im Rennen ist erwartungsgemäß auch Stadtpokal- Dauerfinalist SSG Ulm. Der setzte sich in seiner Gruppe souverän durch und spielt im Viertelfinale gegen Türkgücü Ulm. Als bester Gruppenzweiter konnte sich gestern durch das 3:2 gegen Birumut noch Croatia Ulm qualifizieren.

Über zwei Besucherinnen konnte sich Edin Mandzukic übrigens am Freitagabend freuen. Johanna Häußler, die Witwe des langjährigen Stadtpokalchefs Franz Häußler, war mit ihrer Tochter nach Unterweiler gekommen.

SC Lehr – SC Unterweiler 2:5, ESC Ulm – SSG Ulm 1:4, SC Unterweiler – ESC Ulm 2:3, SSG Ulm – SC Lehr 5:0.

VfB Ulm – Türkspor Neu-Ulm 0:3, SV Mähringen – Leoes de Ulm 2:0.

SV Eggingen – TSG Söflingen 1:4, TSV Einsingen – FC Burlafingen 0:3, TSG Söflingen – TSV Einsingen 5:0, FC Burlafingen – SV Eggingen 1:0.

SV Jungingen – Croatia Ulm 3:1, Birumut Ulm – Ljiljan Ulm 2:0, Croatia Ulm – Birumut Ulm 3:2, Ljiljan Ulm – SV Jungingen 0:5.

RSV Ermingen – VfL Ulm 0:2, SV Offenhausen – TV Wiblingen 2:1, VfL Ulm – SV Offenhausen 3:1, TV Wiblingen – RSV Ermingen 0:3.

Srbija Ulm – SV Thalfingen 3:4, FV Gerlenhofen – Esperia Neu-Ulm 3:0, SV Thalfingen – FV Gerlenhofen 2:0, Esperia Neu-Ulm – Srbija Ulm 1:6.

SV Grimmelfingen – TSF Ludwigsfeld 1:0, FKV Neu-Ulm – Türkgücü Ulm 0:2, TSF Ludwigsfeld – FKV Neu-Ulm 2:3, Türkgücü Ulm – SV Grimmelfingen 2:1.

SSG Ulm 99 – Türkgücü Ulm, Türkspor Neu-Ulm – SV Thalfingen (beide Die. 18 Uhr), FC Burlafingen – VfL Ulm, SV Jungingen – Croatia Ulm (beide Die. 19. 20 Uhr). (jürs)

