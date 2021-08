Hockey-Länderspiel in Ulm: Gute Laune im strömenden Regen

Plus Nach langer Zeit findet beim SSV Ulm 1846 wieder ein Länderspiel statt. Wie es an der Gänswiese für Deutschlands Juniorinnen gegen Österreichs Frauen lief.

Ausgerechnet zu den Nationalhymnen öffnete der Himmel seine Schleusen. Es regnete in Strömen – und hörte bis zum Abpfiff nicht mehr auf. Doch Spielerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Hockeyplatz des SSV Ulm 1846 ließen sich davon ihre gute Laune nicht verderben. Es war schließlich ein besonderer Moment, dass nach langer Zeit mal wieder eine internationale Partie an der Gänswiese ausgetragen wurde. Und das wurde von der Ulmer Hockey-Abteilung entsprechend zelebriert.