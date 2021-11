Start der Hallenrunde: Ulms Hockey-Männer holen sich Hilfe aus Chile

Plus Für die Hockey-Mannschaften des SSV Ulm 1846 beginnt am Wochenende die Hallenrunde. Die Frauen sind favorisiert, die Männer bauen auf einen neuen Coach.

Gerade einmal 14 Tage hatten die Hockey-Mannschaften des SSV Ulm 1846 Zeit, um sich umzustellen. Runter vom Feld, rein in die Halle. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn Hallen- und Feldhockey sind im Grunde genommen zwei völlig unterschiedliche Sportarten. Das Tempo, der Bodenbelag, das Regelwerk. Doch bei den Ulmern freut man sich trotzdem, dass am Wochenende die Hallenrunde 2021/2022 beginnt. Trotz steigender Infektionszahlen und aller Probleme, die Corona mit sich bringt.