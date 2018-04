vor 45 Min.

Holger Bachthaler wird neuer Trainer des SSV Ulm Lokalsport

Der aktuelle Spatzen-Trainer Tobias Flitsch wird den Verein nach dem Ende der Saison verlassen. Sein Nachfolger kommt von RB Salzburg.

Das ging schnell: Noch nach dem praktisch gesicherten Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest am Dienstagabend sagte Spatzen-Trainer Tobias Flitsch, dass er eine Entscheidung zu seiner Zukunft in den nächsten Tagen bekannt geben werde. Am Mittwochabend kam dann schon die Mitteilung. Flitschs Vertrag, der nach der aktuellen Saison ausläuft, wird nicht verlängert. Sein Nachfolger wird Holger Bachthaler.

Bachthaler (43) war schon Trainer beim Bayern-Regionalligisten FV Illertissen, sein Vater Karl-Heinz ist dort Sportdirektor. Die Nachricht, dass Holger Bachthaler die Spatzen übernehmen wird, kam überraschend. Für Anton Gugelfuß, Vorstandsmitglied der Ulmer ist er aber der passende Mann: „Der neue Chef-Trainer besetzt eine Vollzeitstelle, das geht quasi sieben Tage die Woche rund um die Uhr, und es soll auch ein Fußballlehrer mit entsprechender DFB-Lizenz sein. Wir konnten mit Holger Bachthaler einen neuen Chef-Trainer für unsere Regionalliga-Mannschaft verpflichten, der alle Voraussetzungen erfüllt und viel Erfahrung und gute Kontakte mitbringt.“

Momentan arbeitet Holger Bachthaler noch in der Nachwuchs-Akademie des österreichischen Meisters Red Bull Salzburg. Zum Trainingsauftakt der neuen Saison am 18. Juni soll er als neuer Spatzen-Trainer vorgestellt werden. (az)

