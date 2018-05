16:50 Uhr

Holger Betz gewinnt zum Abschied Lokalsport

In seinem letzten Spiel für den SSV Ulm gewinnt Torwart Holger Betz mit 2:0 gegen den SV Waldhof Mannheim.

Von Gideon Ötinger

507 Punktspiele hat Torwart Holger Betz für den SSV Ulm 1846 Fußball absolviert – und es werden nicht mehr. Der 2:0-Sieg der Spatzen am Samstag gegen Waldhof Mannheim war seine letzte Partie als Spieler, ehe er sich ab kommender Saison als Torwarttrainer um seine Nachfolger im Verein kümmern wird. Deshalb wurde er vor dem Anpfiff von Vorstandsmitglied Anton Gugelfuß gewürdigt und verabschiedet, zusammen mit anderen Spielern, die den Verein verlassen werden. Denn die Partie war nicht nur die letzte von Holger Betz, sondern auch gleichzeitig das letzte Spiel der aktuellen Regionalliga-Saison.

Großes Aufsehen wurde darum aber nicht gemacht. Den Verantwortlichen ist wichtig, nicht schon vor dem WFV-Pokalfinale am 21. Mai so etwas wie Abschluss-Stimmung aufkommen zu lassen, dafür ist das Finale gegen Ilshofen zu wichtig. Dem gegenüber stand am Samstag ein Spiel gegen Mannheim, in dem es für beide Teams um nichts mehr ging. Trotzdem wurde konzentriert gespielt, denn neben dem Pokalfinale der Ulmer muss Waldhof noch in der Relegation um den Aufstieg in die Dritte Liga ran.

SSV Ulm gewinnt gegen Waldhof Mannheim

Als Generalprobe taugte das Spiel aber nur bedingt. Ulm erwischte den etwas besseren Start und hatte nach sieben Minuten die erste Möglichkeit durch Thomas Rathgeber, der nach seiner Sperre gegen Stadtallendorf genau wie David Braig wieder im Kader stand. Sein Kopfball verfehlte aber das Mannheimer Tor knapp. Besser machte es in der 15. Minute Tim Göhlert. Nach einer Ekce von Luigi Campagna köpfte er den Ball unbedrängt zum 1:0. Ansonsten war nicht viel los. Auch bei Holger Betz nicht, der in Hälfte eins nur in der 25. Minute gefordert war und etwas wackelte. Einen Rückpass spielt er nach der Ballannahme direkt zum Gegner, doch der konnte das nicht ausnutzen. Ulm hatte bis zur Pause noch ein, zwei gute Aktionen, machte aber insgesamt zu viele Fehler im Spielaufbau. Nach der Pause änderte sich das Bild etwas. Die Mannheimer waren aktiver und verbuchten in der 55. Minute ihre bis dato beste Chance des Spiels. Der Schuss aus rund 20 Metern prallte aber nur an den Innenpfosten.

Anschließend nahm der Druck der Gäste konstant zu, ohne dass sie besonders gefährlich wurden. Selbst die Unterzahl der Ulmer konnten sie nicht nutzen. Tim Göhlert hatte in der 70. Minute die Gelb-rote Karte gesehen. Drei Minuten später probierte es Campagna mit einem Gewaltschuss aus fast 30 Metern, den Mannheim-Torwart Niklas Heeger parieren konnte. Das Spiel blieb weiter unspektakulär. In der 85. Minute erzielte David Braig noch das 2:0. Nach einer Kopfballstafette fiel ihm der Ball im Mannheimer Strafraum vor die Füße und er musste nur noch abschließen. Mergim Neziri erzielte noch ein Abseitstor und in der 89. Minute kam der Moment des Tages: Holger Betz wurde für Kevin Birk ausgewechselt. Im Donaustadion gab es stehende Ovationen und dass Mannheim noch eine riesige Kopfballchance hatte, ging fast unter.

Themen Folgen