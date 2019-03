25.03.2019

Illertissen II gewinnt

Wie es Egg gestern erging

Erster Sieg im neuen Jahr, erstes Tor von Rückkehrer Dominik Trautmann: Der FV Illertissen II gewann daheim gegen die SpVgg Kaufbeuren 4:1. „Normalerweise verlierst du so ein Spiel noch“ – FVI-Co-Trainer Timo Räpple war zeitweise dem Wahnsinn nahe, denn die Torchancen hätten für drei Siege gereicht. So scheiterte Maurice Strobel mit einem Foulelfmeter an Torhüter Christoph Schäffler (13.). Überraschend kam das 1:0 der Gäste durch Stefan Meisel (38.). Nach der Pause spielte der FVI II wie aus einem Guss. Trautmann traf per Elfmeter (54.), Max Vihl zum 2:1 (66.), Felix Hafner (81.) und Yannick Glessing (87.) schossen die weiteren Tore für den FVI II.

FV Illertissen II: Fendt – Schock, Fischäß, Voß, Vihl – M. Strobel, Lorenz, Hafner, Glessing (88. Cakmak) – Ph. Strobel (78. R. Allgaier), Trautmann.

Eine verdiente 3:4-Heimpleite gegen Gilching-Argelsried hat der SV Egg gestern kassiert und war damit noch gut bedient. Christoph Meißner verwandelte einen Foulelfmeter zum 0:1 (12.). Simon Schropp gelang der Ausgleich (23.). Direkt vor der Pause brachte Marco Brand den Gegner mit 2:1 in Führung (45.+1). Sebastian Egger glich wieder aus (62.). Als Schropp das 3:2 erzielte, schien sich das Blatt zu wenden. Aber die Gäste kamen zurück ins Spiel. Florian Huber – auch Gilching-Argelsried hat einen Spieler dieses Namens – traf (82.) und Quirin Wiedemann gelang der Siegtreffer (87.). Am Mittwochabend muss der SV Egg zum fälligen Nachholspiel nach Illertissen. (jürs)

SV Egg: Trum – Rauh (65. Steck), Kirchmaier, Fackler, Huber – Schuhwerk (76. Walter), Chr. Jehle, S. Schropp, Egger – M. Schedel, M. Schropp (54. D. Schropp).

