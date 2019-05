15:25 Uhr

Illertissen gegen Memmingen - ein festliches Nachbarschaftsduell

Auch wenn es sportlich um nichts mehr geht, zeigen Illertissen und der FC Memmingen ein mitreißendes Spiel. Der FVI mutiert zum Aufholjäger.

Von Hermann Schiller

Beim Regionalligaderby zwischen dem FV Illertissen und dem FC Memmingen wurde den knapp 600 Zuschauern einiges geboten. Dank einer furiosen Aufholjagd wandelte der FV Illertissen den 0:1-Pausenrückstand in einen deutlichen 4:1-Sieg um. Entscheidenden Anteil hatte Max Zeller mit zwei Toren, Burak Coban und Felix Schröter steuerten die restlichen Treffer bei. Durch diesen Sieg überholten die Illertisser nicht nur den Nachbarverein in der Tabelle, sondern verbesserten sich insgesamt sogar auf Platz sechs. Dafür machte der Illertisser Trainer Marco Küntzel seiner Mannschaft ein großes Kompliment: „Hut ab vor dem, was die Jungs in den letzten Wochen leisteten.“ Memmingens Trainer Stephan Baierl dagegen bedauerte: „Das heutige Spiel war ein Spiegelbild der Leistungen nach der Winterpause.“

Marco Küntzel musste kurz vor Spielbeginn nochmals umstellen, denn Stanislaw Herzel verletzte sich beim Warmlaufen. Philipp Wujewitsch kam noch in die Mannschaft. Das Spiel begannen die Illertisser engagiert und liefen die Memminger früh an. Dass es sportlich um nicht mehr viel ging, merkte man der Partie nicht an. Natürlich spielte der Derbycharakter eine Rolle und beide Mannschaften schlugen ein hohes Tempo an. Bis zur ersten gefährlichen Torszene dauerte es allerdings eine gute Viertelstunde. Burak Coban vertändelte aber den Ball nach seinem Alleingang.

Etwas überraschend gingen die Allgäuer dann in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Nicolas Helmbrecht nutzte ein Abstimmungsproblem in der Illertisser Defensive eiskalt aus. Bis zur Pause hatten die Illertisser noch zwei Mal die Gelegenheit zum Ausgleich durch Felix Schröter und Maurice Strobel. Dazwischen war der Memminger Verteidiger Fabian Lutz mit einem gefährlichen Schuss vom Strafraumeck aus an Torhüter Kevin Schmidt gescheitert. Die zweiten 45 Minuten ging der FVI noch zielstrebiger und energischer an und erhöhte den Druck.

Lohn war der 1:1-Ausgleich durch Max Zeller, der die scharfe Hereingabe von Moritz Nebel verwandelte. Einen Distanzschuss von Benedikt Krug konnte Memmingens Torhüter Fabio Zeche anschließend gerade noch wegfausten. Nachdem Felix Schröter nach einer guten Stunde aus spitzem Winkel knapp verfehlte, sorgte der junge Max Zeller für großen Jubel auf der Illertisser Bank. Felix Schröter hatte für ihn durchgesteckt und er vollstreckte im Stile eines routinierten Torjägers zum 2:1. Nun gab es kein Halten mehr für die Illertisser und sie erzielten in dieser Schlussphase noch zwei weitere Treffer. Burak Coban traf in der 86. Minute mit einem tollen Seitfallzieher zum 3:1 und Felix Schröter nutzte kurz vor Schluss ein schönes Zuspiel von Volkan Celiktas zu Saisontreffer Nummer 16 und zum 4:1-Endstand.

FV Illertissen: Schmidt – Buchmann, Krug, Pangallo, Wujewitsch – Zeller (85. Weiss), Nebel, M. Strobel (88. Beneke), Celiktas, Coban – Schröter.

Stimmen zum Spiel FV Illertissen - FC Memmingen

Marco Küntzel (Trainer FV Illertissen): „Nach der 2:6-Klatsche im Hinspiel wollten wir dieses Spiel unbedingt gewinnen. Zwar waren beide Teams schon gesichert, aber ein Derby ist eben doch noch mal etwas anderes. Meine Mannschaft hat sich in der Kabine zur Halbzeit selbst Mut gemacht, um das Spiel noch zu gewinnen. Ich freue mich über den Derbysieg und dass wir in der Tabelle jetzt recht gut dastehen. In der nächsten Woche wollen wir uns noch ordentlich verabschieden. Es war eine tolle Rückrunde.“

Stephan Baierl (Trainer FC Memmingen): „Das Spiel war ein Spiegelbild der gesamten Rückrunde. Wir führen und bekommen dann noch die Gegentore. Nach der sehr guten Hinrunde waren wir wohl zu früh gesichert. Diesmal geben wir wieder eine Führung aus der Hand und verlieren noch. In der zweiten Halbzeit hat es mir komplett an Aggressivität und Zweikampfstärke gefehlt.“ (hs)





Info: Obwohl die aktuelle Spielzeit in der Regionalliga Bayern noch läuft, gibt es schon Neues zu vermelden: das Eröffnungsspiel der kommenden Saison wird der FV Illertissen zuhause bestreiten – gegen den FC Memmingen. Termin ist Donnerstag, 11. Juli.

