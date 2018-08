01.08.2018

Illertissen hat eine deutsche Meisterin Lokalsport

Einradfahrerin Rueß siegt im Slalom

Im vergangenen Jahr hatten die Einradfahrerinnen des RSV Illertissen bei der deutschen Meisterschaft noch Heimrecht, diesmal wurden die Titelkämpfe im nordrhein-westfälischen Warendorf ausgetragen. Besonders gut lief es dort für Jennifer Rueß, die sich drei Mal für das Finale der besten acht Fahrerinnen in der jeweiligen Disziplin qualifizierte.

Im Coasting der Altersklasse U19 gewann Rueß mit einer persönlichen Bestweite von 82,78 Meter. In der Gesamtwertung wurde sie damit Dritte. Auch beim IUF-Slalom erreichte sie mit 19,36 Sekunden Platz eins in der U19. Im Finallauf war sie noch etwas schneller und wurde mit 18,97 Sekunden deutsche Meisterin. Im Finale der Disziplin 50-Meter-Einbein stürzte Jennifer Rueß. Mit ihrer Mix-Staffel erreichte sie Platz sechs unter 22 Mannschaften in der Altersklasse 15 plus. Fünfte Ränge gab es jeweils beim 30-Meter-Radlauf über 800 Meter und zehn Kilometer.

Da sich für die Altersklasse 30 plus nicht genug Teilnehmerinnen angemeldet hatten, startete die Illertisser Trainerin Ingrid Kreuzer in der AK 19 plus. Über 800 Meter wurde sie Siebte, beim 30-Meter-Radlauf Neunte, über 100 Meter Zwölfte und im IUF-Slalom Elfte. Besser lief es auf ihrer Paradestrecke über zehn Kilometer. Mit weniger als einer Sekunde unter der persönlichen Bestzeit erreichte Ingrid Kreuzer als Fünfte das Ziel.

Greta Breitenberger startete erstmals bei einer deutschen Meisterschaft. Über 100 Meter und beim Rennen 50-Meter-Einbein stürzte sie, wesentlich besser lief es beim IUF-Slalom. Hier konnte die Illertisserin ihre Trainingszeit im Wettbewerb bestätigen und erreichte mit einer Zeit von 23,40 Sekunden Platz vier in der Altersklasse U13. Über 400 Meter fuhr sie auf Rang neun.

Auch Anja Hilble erlebte ein durchwachsenes Wochenende. Über 400 Meter und beim 50-Meter-Einbein-Rennen konnte sie ihre Trainingsleistungen nicht bestätigen. Auch beim IUF-Slalom blieb sie mit 23,03 Sekunden weit unter ihren Möglichkeiten, erreichte aber Platz zwölf in der Altersklasse 19 plus. Auch in ihrer Paradedisziplin, dem 30-Meter-Radlauf, blieb Anja Hilble hinter den Erwartungen zurück. Nicht optimal, aber besser lief es beim Coasting. Hier erreichte sie Platz fünf mit einer Weite von 39,08 Meter. Über zehn Kilometer blieb Anja Hilble in 38:40,13 Minuten nur drei Sekunden über ihrer persönlichen Bestzeit und erreichte damit Rang neun. (az)

