vor 34 Min.

Illertissen ist schon wieder am Boden Lokalsport

Illertissens Marco Hahn (am Boden) musste gegen Fürth II verletzt ausgewechselt werden – wie zwei seiner Teamkollegen.

Gegen Fürth II gibt es wieder keinen Sieg für den FVI im Jahr 2018. Zu allem Überfluss verletzen sich noch drei Spieler.

Knüppeldick kommt es derzeit für den FV Illertissen. Einerseits, weil es am Samstag eine 0:3 (0:1)-Schlappe gegen die Spvgg Greuther Fürth gab. Andererseits, weil bei den ohnehin schon arg gebeutelten Illertissern drei Spieler verletzt vom Platz mussten. Hinzu kam eine für die Illertaler äußerst unglückliche Entstehung der Gästetore.

Beim 0:1, das bereits in der 7. Minute fiel, halfen die Einheimischen kräftig mit. Defensivspieler Benedikt Krug säbelte wenige Meter vor dem Tor über den Ball und GästeMittelstürmer Sammy Ammari nahm dankend an und versank den freien Ball eiskalt im Tor. Eine Minute vorher war Simon Walter, der zu seinem ersten Einsatz von Beginn an kam, allein aufs Tor zugelaufen, vergab die Chance aber.

Regionalliga Bayern: FV Illertissen gegen Greuther Fürth II

Es kam noch dicker für den FVI, denn nach einer Viertelstunde musste Sebastian Enderle mit einer Bänderverletzung vom Feld. Seine Mannschaftskollegen zeigten sich in der Folge durchaus bemüht, aber ein richtiger Spielfluss kam nicht zustande. Zumal nach einer guten halben Stunde mit Benedikt Krug ein weiterer Akteur mit einer Knieverletzung vom Feld musste. Ruben Beneke aus der zweiten Mannschaft ersetzte ihn.

Glück hatten die Illertisser in der 40. Minute, denn Kapitän und Lizenzspieler Stefan Maderer jagte den Querpass von Benedikt Kirsch freistehend in die Wolken. Oktay Leyla, angeschlagen ins Spiel gegangen, hatte auf der Gegenseite mit seinem Volleyschuss kurz vor der Halbzeit Pech, dass ein Abwehrspieler den Ausgleich verhinderte.

Drei Illertisser verletzen sich gegen Fürth

Zu Beginn der zweiten Hälfte bemühten sich die Illertisser um den Ausgleich. Doch Philipp Strobel konnte nach einer guten Stunde die Hereingabe von Nicolas Jann mit einem Flugkopfball wenige Meter vor dem Tor nicht verwerten. Auch ein gefährlicher Freistoß von Marco Hahn in der 68. Minute führte nicht zum Ausgleich. Ruben Beneke’s Schuss aus etwa acht Metern wurde wenig später von einem Abwehrspieler geblockt. Zu allem Übel für die Illertisser traf Sammy Ammari in der 79. Minute mit einem satten Schuss aus fast 30 Metern genau in den Winkel zum 2:0 aus Sicht der Fürther.

Wenige Minuten später war auch für Marco Hahn das Spiel beendet, er musste verletzt vom Platz, für ihn kam Yannick Glessing aus der Landesligamannschaft. Er musste mit ansehen, wie der kurz zuvor eingewechselte Leon Volz 3:0 für Fürth einköpfte.

FV Illertissen: Schilder – Allgaier, Rupp, Strahler, Enderle (19. P. Strobel) – Jann, Krug (38. Beneke), Hahn (82. Glessing), Walter – Leyla, M. Strobel. (hs)

