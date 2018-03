Illertisser Ratlosigkeit gegen Ingolstadt II

vor 60 Min.

Zwei glückliche Aktionen reichen Ingolstadt II, um dem FVI wehzutun. Der ist spielbestimmend, versäumt aber eine entscheidende Sache.

Von Hermann Schiller

Trotz einer guten und ansprechenden Leistung unterlag der FV Illertissen am Samstag der Spitzenmannschaft FC Ingolstadt II mit 1:2 (1:0). Der einzige Vorwurf, den sich die Hausherren anhören müssen, ist die Tatsache, dass sie es nach ihrer Führung versäumten, ein zweites Tor zu machen. Chancen dafür hat es durchaus gegeben. Dass die beiden Tore der Ingolstädter aus nicht unbedingt zwingenden Möglichkeiten entstanden, macht die Niederlage für die Illertisser noch schmerzhafter. Der Ausgleich eine Viertelstunde vor Schluss kam nach einem unglücklich abprallenden Einwurf der Gäste zustande. Der zweite Treffer fünf Minuten vor Abpfiff fiel nach einem Eckball und einem Abpraller vom Pfosten.

Die Illertisser waren in dem durchaus temporeichen und ordentlichen Spiel von Beginn an druckvoll und engagiert. Trainer Herbert Sailer hatte seine Mannschaft gut eingestellt und Gästetrainer Ersin Demir konstatierte, dass seine Mannschaft in Halbzeit eins „keinen Zugriff auf das Spiel hatte“. Anders die Illertisser, die schon nach wenigen Minuten durch Moritz Nebel und Benedikt Krug das Gästetor anvisierten. Mehrere Abwehrbeine verhinderten Schlimmeres für Ingolstadt. Nicolas Jann hatte in der 18. Minute mit einem Dribbling für Gefahr gesorgt, doch Torhüter Fabijan Buntic war bei seinem Schuss im Eck.

Der Illertisser Führungstreffer war dann auch die Belohnung für die Anstrengungen der Illertaler. Oktay Leyla setzte Nicolas Jann mit einem Diagonalpass mustergültig ein und der traf aus vollem Lauf überlegt zum 1:0. Der Illertisser Philipp Strobel hätte in der 30. Minute vielleicht schon für eine Vorentscheidung sorgen können. Er lief nämlich allein auf den Torhüter zu, der aber abwehrte. Den Abpraller jagte Nicolas Jann neben das leere Gästetor. Somit witterten die Gäste bei dem knappen Rückstand zumindest mit dem Anpfiff zur zweiten Hälfte ihre Chance.

Sie agierten deutlich druckvoller, doch die Illertisser Defensive stand gut und ließ nichts zu. Im Gegenteil: Es boten sich immer wieder Konterchancen für den FVI, aber das zweite Tor blieb eben aus. Oktay Leyla schloss in der 55. Minute nach einer Flanke von Philipp Strobel zu schwach ab und Benedikt Krug versemmelte die Hereingabe von Sebastian Enderle (56.). Als auch Maurice Strobel in der 67. Minute frei zum Schuss kommend vergab, musste man befürchten, dass sich das rächen könnte. Genauso kam es auch. In der 75. Minute landete ein Ingolstädter Einwurf nach einem Abpraller vor den Füßen von Alexander Kogler, der die Kugel in den Winkel zum 1:1 hämmerte.

Damit aber nicht genug. In der 85. Minute köpfte ein Ingolstädter nach einer Ecke an den Pfosten und Patrick Hasenhüttl staubte zum 1:2 ab.

FV Illertissen: Kielkopf – Allgaier, Krug, Strahler, Enderle – M. Strobel (73. Pangallo), Nebel, Hahn, Jann – P. Strobel (84. Riederle), Leyla (81. Beneke).

