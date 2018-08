06:22 Uhr

Immer mehr Beleidigungen auf dem Fußballplatz Lokalsport

Das Sportgericht des Fußballbezirks Donau/Iller legt seine Zahlen vor. Vor allem das rohe Spiel und die verbalen Attacken nehmen zu.

Die Zahl der Vergehen hat sich im Fußballbezirk Donau/Iller etwas eingependelt. Mit insgesamt 347 Straffällen in der zurückliegenden Saison 2017/2018 liegt der Wert im Mittel der vergangenen drei Jahre. Den absoluten Tiefstand aus der Saison 2016/2017 mit 338 Vergehen – die Bestmarke in den zurückliegenden zwölf Jahren – wurde leicht überschritten. Zum Vergleich: In der Saison 2012/2013 lag die Strafen noch bei 522 Fällen – die absolute Höchstmarke. „Das ist ein Wert, der ist okay. Niedrigere Zahlen wird es wohl nicht mehr geben“, sagte Hans-Peter Füller, der Vorsitzende des Sportgerichts.

Beim Blick auf die einzelnen Vergehen fällt auf, dass rohes Spiel im Vergleich zur Vorsaison von 27 auf 38 Vergehen zugenommen hat. Das gilt auch für Beleidigungen mit 43 (Vorsaison 37) Fällen. Während bei Unsportlichkeiten mit 93 Vergehen der gleiche Vorjahreswert erreicht wurde, verzeichnen die Tätlichkeiten einen Rückgang von 45 auf 38 Vergehen. Dafür wurde beim sportwidrigen Verhalten die Bestmarke aus der Saison 2015/2016 mit 19 Fällen diesmal bei 25 Vergehen deutlich überschritten. Mit einem Betrag von 7475 Euro (Saison 2012/13 10550 Euro) liegt die Summe der Geldstrafen im Rahmen.

Mit 45 Vergehen liegt die B-Donau-Staffel an der Spitze der Liga mit den meisten Strafen. Am häufigsten das Sportgericht beschäftigt in der vergangenen Runde hat der SV Offenhausen (10 Urteile). Insgesamt gab es im Bezirk 14 Vereine, die straffrei geblieben sind. Der SV Beuren hat das zum dritten Mal in Folge geschafft. (vowi)

Themen Folgen