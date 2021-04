Immer noch eine Macht in Bayern

Pfuhler melden sich nach der Wettkampfpause mit starken Leistungen zurück

Bei der Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in Unterföhring zeigten die Zweitligaturner des TSV Pfuhl ihre Klasse. Im Mehrkampf setzte sich Linus Mikschl mit 76,250 Punkten vor seinem Vereinskameraden Florian Reindl (74,100) und dem Monheimer Wilhelm Sascha (73,050) durch. Seine stärkste Übung zeigte Mikschl beim Sprung, dafür wurde er mit 14,800 Punkten belohnt. Aber auch am Pferd (14,700) und am Reck (14,200) wartete er mit starken Leistungen auf.

Reindl lieferte am Boden eine Top-Übung ab und bekam dafür 15,100 Punkte. Beide Pfuhler sind damit für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Timo Rister verzichtete wegen einer Verletzung auf den Mehrkampf.

Bei den 17- bis 18-Jährigen war die Konkurrenz nicht groß, aber auch bei stärkerer Beteiligung hätte wohl niemand dem Pfuhler Alexander Kunz das Wasser reichen können. Er gewann den Mehrkampf klar mit 74,450 Punkten vor Moritz Braig (TSV Unterhaching/69,550) und Kilian Krapp (TSV Sonthofen/66,050). Am stärksten war Kunz am Boden. Diese Übung wurde mit 15,100 Punkten bewertet. In der Altersklasse 15/16 war Julian Hechelmann am Start. Er belegte hinter Fabian Stemmer (TSV Unterhaching) und Leo Kühl (TSV 1860 Mühldorf) Rang drei.

Bei den 13- bis 14-Jährigen war in Unterföhring ein Pfuhler Quartett vertreten. Es siegte Simon Häußler mit 109,650 Punkten vor seinem Teamgefährten Tom Meier. Erik Wiederhold wurde Vierter, Vágner Menéndez Sechster.

Bei der deutschen Meisterschaft sind neben Mikschl, Reindl und Kunz auch Hechelmann, Häußler, Meier und Wiederhold dabei. Insgesamt stellten die Pfuhler nach einem halben Jahr ohne Wettkampf ihre Vormachtstellung in Bayern unter Beweis. (kümm)