In Elchingen haben die Feiertage schon begonnen

So macht Basketball Spaß. Die Elchinger verabschiedeten sich mit einem ungefährdeten Sieg in die Weihnachtspause.

Tabellenführer fährt den achten Sieg in Folge ein. Orange-Academy vergibt in Würzburg zu viele Freiwürfe

Genau so hatten sich die Elchinger Scanplus-Baskets und ihre Anhänger den Abschluss des Basketball-Jahres vorgestellt: Mit einem letztlich ungefährdeten 91:64 gegen Frankfurt baute der Tabellenführer der Südstaffel der Pro B am Samstagabend seine Serie auf acht Siege nacheinander aus.

Mitte des zweiten Viertels war die Partie noch eng (38:34). Aber dann legten die Elche in den verbleibenden Minuten vor der Halbzeit einen 14:2-Lauf auf das Parkett der Brühlhalle und gingen mit einem 52:36-Vorsprung in die große Pause. Spielmacher Stefan Fekete hatte zu diesem Zeitpunkt schon sieben direkte Korbvorlagen auf seinem persönlichen Konto. In der Folge brannte überhaupt nichts mehr an. Nach dem Zwischenstand von 54:40 folgte ein weiterer 16:0-Lauf des Tabellenführers, der damit schon im dritten Viertel 30 Punkte weg zog. Im letzten Spielabschnitt verzichteten die Elche auf eine Demütigung des Gegners und verwöhnten ihr Publikum dafür mit einigen spektakulären Aktionen.

Ein paar Zahlen unterstreichen die Überlegenheit der Scanplus-Baskets: 52 Prozent Trefferquote aus dem Feld, 44 von der Dreierlinie, nur zwölf Ballverluste und 28 direkte Korbvorlagen. Die individuell besten Statistiken hatte Lamar Mallory mit 22 Punkten, sieben Rebounds, vier direkten Korbvorlagen und fünf Ballgewinnen vorzuweisen. Stark waren aber auch die 13 Assists und fünf Ballgewinne von Stefan Fekete.

Beste Elchinger Werfer: Mallory (22 Punkte), Cardenas (21), Mampuya (18).

Unmittelbarer Verfolger des Tabellenführers Elchingen bleibt nach dem 85:77-Sieg gegen die Orange-Academy am Sonntag Würzburg. Die jungen Ulmer lagen schnell zweistellig zurück, kämpften sich aber im dritten Viertel wieder ins Spiel und führten zwischenzeitlich sogar knapp. Eine 8:0-Lauf der Mannschaft aus Unterfranken im letzten Spielabschnitt zum 75:65 entschied letztlich die Partie. Mit einer ordentlichen Freiwurfquote hätte die Academy das Spiel mindestens noch enger gestalten oder sogar gewinnen können. Aber von der Linie ließen die Ulmer zehn von 29 Chancen liegen. (az/pim)

Beste Ulmer Werfer: Philipps (19), Krimmer (13), Mittmann (11).

