vor 37 Min.

In Unterzahl ist es schwierig

Zwei Spieler der Devils, drei Spieler des Gegners – in Unterzahl ist es schwierig in der Eishockey-Bayernliga.

Devils wollen weg vom letzten Platz – dazu sollten sie Strafzeiten vermeiden

Die Mannschaft des VfE Ulm/Neu-Ulm will am Freitag (Spielbeginn 20 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Schweinfurt den letzten Tabellenplatz in der Eishockey-Bayernliga verlassen. Gegen die Mighty Dogs aus Unterfranken, die mit drei Punkten aus drei Spielen derzeit Tabellenplatz zehn belegen, sollte das auch möglich sein. Der Neu-Ulmer Vorstandsvize Georg Meißner sagt: „Man muss schauen, dass man die Heimspiele gegen nicht so starke Mannschaften gewinnt.“

Für die Devils schlagen momentan nur zwei Zähler aus vier Spielen zu Buche. Mit drei weiteren Punkten würden sie in der Tabelle vermutlich weit vorrücken, da sechs weitere Mannschaften nur einen Zähler mehr haben. Meißner weiß: „Wir sollten vom letzten Platz wegkommen. Mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Buchloe sollte ein Sieg möglich sein.“ Das 3:2 in der Verlängerung war das bisher einzige Erfolgserlebnis für die Devils.

Am Sonntag (17.15 Uhr) wird es dann beim EHC Waldkraiburg (17:15) sehr schwierig. Die Löwen aus dem oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn sind eine der Topmannschaften in der Bayernliga und liegen aktuell als Tabellenzweiter mit neun Punkten aus vier Spielen gut im Rennen. „Da hängen die Trauben sehr hoch“ weiß auch Meißner: „Ich habe mir die erste Partie der Waldkraiburger gegen Schonau vor Ort angeschaut. Die haben schon ein paar exzellente Spieler in ihren Reihen.“

Wenn die Devils nur annähernd eine Chance haben wollen, dann müssen sie unnötige Strafen verhindern. In dieser Liga sind die Überzahlblöcke stark und sie machen oft den Unterschied aus. Diese Erfahrung hat der Aufsteiger am vergangenen Sonntag in Kempten gemacht, als der Gegner sechs seiner drei Tore zum 6:3-Erfolg in numerischer Überlegenheit erzielt hat.

Timo Schirrmacher kann voraussichtlich demnächst ins Geschehen eingreifen. Diese Woche hat er wieder voll trainiert. (duja)

Themen folgen