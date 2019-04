vor 40 Min.

Ingstetten/Schießen bleibt im Rennen um die Relegation

Der scheidende Trainer der SGM Ingstetten/Schießen hofft nach dem Sieg im Verfolgerduell gegen Au auf einen schönen Abschluss

Das Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga A Iller gewann die SGM Ingstetten/Schießen mit 2:1 bei der SpVgg Au. Damit hat sich das Thema Aufstiegs-Relegation für die Hausherren wohl endgültig erledigt, während die Roggenburger Spielgemeinschaft immer noch ein heißer Kandidat im Rennen um den zweiten Tabellenrang ist.

Der Erfolg geht absolut in Ordnung, weil die Gäste über die gesamte Spieldauer das aktivere und besser strukturierte Team waren. Zudem hatte die SGM Ingstetten/Schießen ein klares Chancenplus. Sie versäumte es allerdings im zweiten Durchgang, den Sack frühzeitig zuzumachen. Trainer Siegfried Kolb sagte anschließend: „Das ist anscheinend eine Schwäche von uns. Wir erspielen uns in jedem Spiel einige Chancen, nutzen diese aber nicht konsequent genug.“ Seine Mannschaft geriet in der 24. Minute nach dem ersten und einzigen vernünftigen Angriff der Gastgeber durch Markus Nagel sogar ins Hintertreffen. Bis dahin hatten die Gäste in der 7. und 17. Minute bereits zwei gefährliche Aktionen durch Sebastian Ott und Markus Mayer verbucht. Auch nach dem Rückstand waren sie die bessere Mannschaft und ließen die Köpfe nicht hängen. Schon drei Minuten nach dem Tor der SpVgg Au hätte erneut Mayer per Kopf den Ausgleich erzielen können. Der fiel fiel dann in der 29. Minute durch den starken Tobias Ott. Für Kolb war der schnelle Ausgleichstreffer der Schlüssel zum Erfolg: „Dass wir schon fünf Minuten nach dem Rückstand zurück gekommen sind , war ganz wichtig.“

SGM Ingstetten/Schießen besiegt SpVgg Au

Nach dem Seitenwechsel machten die Roggenburger genau dort weiter, wo sie zuvor aufgehört hatten. Mayer, der in diesem Spiel ein großer Aktivposten war, verfehlte nur hauchdünn sein Ziel (54.). Sein Mannschaftskollege Sebastian Ott scheiterte mit einem Kopfball ebenfalls knapp (65.) und Tobias Ott köpfte freistehend genau in die Arme des Auer Torhüters Valentin Krimmel (76.). Kapitän Markus Mayer beendete dann mit einem abgefälschten Schuss die Zitterpartie zugunsten der SGM und stellte kurz vor dem Abpfiff des ordentlich leitenden Schiedsrichters Markus Ackermann den 2:1-Endstand her (81.).

Somit lebt die Hoffnung von Kolb weiter: „Vielleicht klappt es ja noch mit dem zweiten Tabellenrang und der Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation zur Bezirksliga.“ Die wäre auch für den zum Ende der Saison scheidenden Trainer ein schöner Abschluss. (wgo)

