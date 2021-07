Stehen Neu-Ulms erfolgreiche Inlinesportler vor dem Aus?

Plus Die Inlinesportler des DAV Neu-Ulm zählen zur Weltspitze. Jetzt droht allerdings das Aus. Zoff mit dem Verband soll Schuld daran sein.

Nach Einschätzung von Abteilungsleiter Bernd Zörlein ist ein kleines Wunder nötig, vielleicht sogar ein großes. Bleibt das aus, dann wird von Beginn des kommenden Jahres an beim DAV Neu-Ulm kein Inlinesport mehr betrieben. Betroffen davon wären die Speedskater, vor allem aber die alpinen Slalomläuferinnen und Slalomläufer, die zur Weltspitze gehören. Was dahinter steckt.