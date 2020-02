Javonte Green in der NBA: Spektakel ja, Topwerte nein

Plus Seit Oktober spielt der Ex-Ulmer Javonte Green für die Boston Celtics in der NBA. Noch tut er sich aber etwas schwer. Ein anderer ehemaliger Ulmer will auch in die Liga.

Auf seiner Twitter-Seite hat Javonte Green einen Tweet ganz oben angeheftet, der ziemlich genau dafür steht, was die Fans von Ratiopharm Ulm an ihm so schätzten. Der zehnsekündige und drei Jahre alte Clip zeigt den heute 26-jährigen Basketballer, wie er in einer Trainingshalle einen Ball aus dem Stand springend erst durch seine Beine steckt und dann per Dunk im Korb unterbringt. Eine Saison lang fiel er in Ulm durch solche spektakulären Aktionen auf, durch seine Steals und durch seinen Spaß am Spiel. Auch wenn er es manchmal übertrieb mit der Schönspielerei blieben seine Aktionen auch andernorts nicht unbemerkt und so war recht schnell klar, dass sie ihn nicht würden halten können an der Donau. Im vergangenen Sommer lief sein Vertrag in Ulm aus und er suchte sein Glück woanders. Green fand es, nur scheint es noch ein großes Stück Arbeit zu sein, ehe es sich letztlich auch als das Glück entpuppt, das er sich wohl vorgestellt hat.

Auch interessant: Devils Ulm/Neu-Ulm wollen früher und öfter aufs Eis

„Mein Traum war immer, es in die NBA zu schaffen.“ Das sagte er kürzlich in einem Video-Interview der Boston Celtics. Bei dem NBA-Team aus dem Osten der USA steht er seit Oktober unter Vertrag und ergatterte sich Platz 15 des insgesamt 15 Mann starken Profi-Kaders – der Traum ist Realität geworden möchte man meinen. Sein Weg führte von Ulm über die Summer League (einer Art Talentsichtungs-Turnier) in die NBA und folgte damit einer Route, die viele US-amerikanische Spieler nehmen, die nach ihrer Zeit am College nicht gedraftet, also von Profi-Teams verpflichtet, werden. Green kämpfte sich in Europa über die dritte spanische, die zweite italienische und schließlich die erste deutsche Liga in die begehrteste Spielklasse der Welt, doch während er bei den europäischen Stationen immer einer der prägenden Spieler war, ist er in Boston nur einer, der sich einreihen muss hinter Starspielern wie Jayson Tatum, Kemba Walker oder Jaylen Brown. „Bei den Jungs, die hier um einen herum sind, muss man versuchen, alles wie ein Schwamm aufzusaugen“, sagt Javonte Green.

Lernen muss er offenbar noch einiges, denn obwohl sich Tatum oder Brown in Interviews verwundert darüber zeigten, weshalb Green bei seiner Klasse so lange gebraucht hat, um in der NBA zu landen, läuft es für den Ex-Ulmer noch nicht so rund in den USA. Dafür sind seine Leistungen noch zu schwankend, wobei er als typischer Einwechselspieler auch noch nicht allzu viele Einsatzminuten bekommt. Die ersten Punkte schnappte er sich am 7. November in seinem fünften Einsatz für die Celtics – und dann gleich richtig. Zwölf Zähler steuerte er zum klaren 108:87-Sieg gegen die Charlotte Hornets bei. Es ist bis heute sein Bestwert in der NBA. In 41 Partien stand er bislang im Schnitt neun Minuten auf dem Parkett, erzielte durchschnittlich drei Punkte und holte 1,7 Rebounds. Ein zugegebenermaßen unfairer Vergleich: In der Bundesliga erzielte er in 36 Spielen für Ulm im Schnitt 13,8 Punkte und 4,8 Rebounds. Dazu kamen 2,25 Steals, für die Green ebenfalls berüchtigt war. Auch in dieser Kategorie sieht es für den 26-Jährigen gerade etwas mau aus (im Schnitt 0,5).

Unfair ist der Vergleich vor allem deshalb, weil Green in der NBA trotz seines Alters als Rookie spielt und deshalb einen ganz anderen Stellenwert hat als in Europa. Sein Debüt in der Startformation feierte er am 3. Februar gegen die Atlanta Hawks. Zuletzt wurde er drei Spiele in Folge von Trainer Brad Stevens nicht berücksichtigt. Green ist sich aber bewusst: „Es ist nicht so, dass die Arbeit jetzt getan ist.“ Durchboxen musste er sich ständig. Der Orange Zone, dem Klub-Magazin von Ratiopharm Ulm, sagte er ein mal: „Die Leute respektieren mich immer noch nicht, weil ich in der zweiten italienischen Liga gespielt habe. Als ich von der dritten spanischen Liga nach Italien gekommen bin, haben sie das auch nicht.“ Überzeugt hat er letztlich immer.

So schlägt sich Javonte Green bei den Boston Celtics in der NBA

In Boston steht Green übrigens mit Daniel Theis in einem Team, der von 2012 bis 2014 für die Ulmer spielte, dann zu Brose Bamberg wechselte und dort von den Celtics verpflichtet wurde. Für ihn läuft es besser als für Green. Er hat sich in dieser Saison in der Starting Five etabliert und ist vor allem defensiv mit ein Grund dafür, dass Boston momentan auf dem dritten Platz der Eastern Conference steht.

David Krämer Bild: Horst Hörger

Green war im vergangenen Sommer nicht der einzige Ulmer, den es in die Staaten zog. Wie der US-Amerikaner suchte auch David Krämer sein Glück für die Phoenix Suns in der Summer League. Obwohl er die Suns überzeugte, entschieden die sich letztlich aber gegen den 23-Jährigen, was auch an einer Verletzung lag, die sich Krämer zugezogen hatte. So verschlug es ihn in die G-League, der Farm-Liga der NBA. Für die Northern Arizona Suns kommt er auf ganz gute Werte: Im Schnitt 7,5 Punkte und 3,8 Rebounds in elf Spielen. Ende Januar erzielte er gegen die Texas Legends 21 Punkte. Trotzdem dürfte für ihn das selbe gelten wie für Javonte Green: „Mich beweisen zu müssen ist gut – ich liebe Herausforderungen.“