vor 22 Min.

Je steiler, desto geiler

Steile Strecken liegen Manuel Zörlein. In Oberhundem hat er drei WM-Titel gewonnen und jetzt wurde der Vöhringer dort deutscher Meister.

Manuel Zörlein ist deutscher Meister. Für den Vöhringer wäre sogar das Double möglich gewesen

Manuel Zörlein und Luca Seeberger vom DAV Neu-Ulm trumpften zum Ende einer langen und kräftezehrenden Saison bei den deutschen Meisterschaften im Inline-Slalom und Riesenslalom im nordrhein-westfälischen Oberhundem noch einmal mächtig auf. Auf der anspruchsvollsten und steilsten Strecke überhaupt hatte sich Zörlein schon vor fünf Jahren gleich drei WM-Titel geholt.

Im Slalom legte er auch diesmal im ersten Lauf eine Fabelzeit vor und distanzierte dabei den aktuellen Weltmeister Jörg Bertsch deutlich. Bundeskaderläufer Noah Sing vom SV Winnenden lag als Dritter bereits knapp eine Sekunde zurück. Auch im zweiten Lauf zeigte der Polizist aus Vöhringen seine Klasse auf steilen Strecken und holte sich mit einer weiteren Bestzeit den Titel. Zweiter wurde Sing, da Bertsch ausschied.

Riesiges Pech hatte Seeberger, der bei der Jugend nach dem ersten Lauf in Führung lag. Doch auch er schied im zweiten Durchgang kurz vor dem Ziel aus. Bei den Schülerinnen belegte Tamina Rump den fünften Rang.

Tags darauf wurden die deutschen Meister im Riesenslalom ermittelt. Auch hier gab es zahlreiche Ausfälle, da die Läufer atemberaubende Geschwindigkeiten erreichten. Zörlein führte nach dem ersten Durchgang mit drei Zehntel vor Bertsch. Das durchaus mögliche Titel-Double vergab er, als er im zweiten Durchgang an einem Tor ins Rutschen kam und nur mit Mühe einen Sturz verhindern konnte. Am Ende fehlten zum zweiten Titel lediglich zwei Zehntel.

Seeberger kam in beiden Läufen ins Ziel und holte sich bei der Jugend damit die Silbermedaille. Tamina Rump schied im zweiten Lauf aus.

Am kommenden Wochenende steht noch das Finale des Baden-Württemberg-Cups in Dettingen auf dem Programm der Neu-Ulmer Inliner, bevor es dann in die Winterpause geht. (bezö)

