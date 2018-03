08:41 Uhr

Jedesheimer Kegler knacken Bahnrekord Lokalsport

Mit einer sehr starken Leistung gegen Munningen überzeugt der SV Jedesheim. Noch dazu fällt ein Rekord.

Mit einer äußerst überzeugenden Leistung und einem ganz nebenbei erspielten neuen Bahnrekord von 3400 Kegel haben die Sportkegler des SV Jedesheim dem Tabellenführer Losodica Munningen eine Lehrstunde erteilt und eine Klatsche verpasst. 6:2 nach Punkten bei 3400:3199 Kegeln lautete das klare Endergebnis. Damit schieben sich die Jedesheimer einen Spieltag vor Saisonschluss auf den zweiten Platz in der Regionalliga Schwaben/Oberbayern. Herausragend war Timo Alander. Mit grandiosen 626 Kegeln trug er sich wieder einmal in die Liste der Spieltagesbesten der Liga an oberster Stelle ein.

SV Jedesheim: Alander (626 Holz), Stimpfle (572), A. Rueß (571), Badent (564), Hoyer (548), P. Rueß 519.

Der FV Gerlenhofen hat auch sein letztes Heimspiel der Saison gegen Sloga Ingolstadt verloren. Am Schluss verlor man nach Punkten mit 1:7, bei 3352:3363 Holz. Zum letzten Spiel der Saison fährt der FVG zum MBB Augsburg, für den es noch um die Meisterschaft geht. Darum wollen die Gerlenhofer dort nochmal alles geben.

FV Gerlenhofen: Klose (602), Bühler (596), Lohrmann (558), Ritlewski (540), Schwarzmann (535), A. Mazeth (521).

In einem wahren Krimi sicherten sich die Kegler von Alle Neune Thal die Qualifikation in die neu strukturierte Landesliga. In einer bis zur letzten Kugel spannende Partie gegen die zweite Mannschaft des SKC Töging-Erharting sicherten sich die Thaler quasi im letzten Schub den Sieg. Der ganze Kampf war immer ausgeglichen und schon mit dem Startpaar wurde klar, dass dies eine ganz knappe Angelegenheit werden dürfte. Doch der an diesem Tage beste Thaler, Stefan Mazeth, sicherte sich mit 567 Holz nicht nur den Mannschaftspunkt, sondern auch schlussendlich den Sieg und die Qualifikation zur Landesliga. Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte von Alle Neune Thal.

Alle Neune Thal: S. Mazeth (567), Stoll (565), Kandler (562), Lehner (562), Ferigutti (535), König (528). (koi, az, ser)

