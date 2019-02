vor 56 Min.

Junge Ulmer Biathleten mit durchwachsenem Wochenende Lokalsport

Die Biathletin Sabrina Braun vom DAV Ulm fuhr bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Kaltenbrunn knapp an einer Medaille vorbei.

Die deutschen Biathlon-Jugend-Meisterschaften in Kaltenbrunn verliefen für den DAV Ulm wie die gesamte bisherige Saison: wechselhaft. Das traf auch auf das Wetter zu. Zum Einzel-Wettkampf am Freitag sorgte beständiger Nieselregen für wenig erfreuliche Bedingungen. Nicht nur das vermieste den Ulmern die Laune, sondern auch der Wettkampf in der Altersklasse Jugend 16. Erst brach am Gewehr von Charlotte Gallbronner der Schlagbolzen. Bis die Schießstandleitung reagierte und das Ersatzgewehr brachte, waren vier Minuten vergangen. Unter diesen Bedingungen war in ihrer Lieblingsdiziplin nicht mehr viel zu machen (17.). Noch schlimmer erwischte es Mara Biedenbach, der nach einem Sturz in der Abfahrt der Ski brach. Damit war der Wettkampf für sie beendet.

Während Lena Hanses und Marina Sauter wegen gesundheitlicher Dauerprobleme ihre Saison vorzeitig beendet hatten, versuchte es Florian Lipowitz trotz aufkommender Halsschmerzen. Doch nach einem mäßigen Wettkampf (25.) musste er einsehen, dass ein Startverzicht am Samstag besser war.

Technische Probleme bei Biathleten des DAV Ulm

Auch bei den beiden Jugend-WM-Startern Philipp Lipowitz (9., 8./Junioren) und Mareike Braun (18., 17./Jugend 18/19) lief es nicht nach Wunsch – wie für die meisten anderen auch, die ihren Saisonhöhepunkt in der Slowakei hatten. So war es an Sabrina Braun, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Mit einer soliden Laufleistung und einem guten Schießen (3 Fehler), lief sie hinter der Bayerin Lara Vogl auf den zweiten Platz.

Am zweiten Tag wurde es dann besser für die Ulmer, nicht nur, weil jetzt blauer Himmel und Sonne für bessere Stimmung sorgten. Im Sprint musste Charlotte Gallbronner bereits als dritte Starterin auf die Strecke und schaffte es, die Enttäuschung vom Vortag in Leistung umzuwandeln. Sie kam mit zwei Fehlern durch und lag im Ziel nur 4,9 Sekunden hinter der Siegerin Carina Gutmann. Ein sehr gutes Rennen zeigte zudem Mara Biedenbach, die als Siebte ihre beste Saisonplatzierung wiederholte.

Knapp an ihrer zweiten Medaille vorbei lief Sabrina Braun, die dieses Mal Vierte wurde. Der Lohn kam prompt: Sie übernahm die Führung in der Deutschland-Pokal-Wertung und wurde für den IBU-Junior-Cup nominiert, der in der kommenden Woche in Norwegen stattfindet. Nichts zu holen gab es in den Staffeln. Einzig die Jungs der Altersklasse 16/17 kamen als Zweite und Dritte aufs Podest. Bei den Mädchen reichte es trotz eines starken Rennens von Sophia Weiß nicht fürs Podest – sie wurden Vierte. (az)

