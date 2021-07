Leonie Felk beschert den Kadeltshofer Schützen zwei große Titel in 24 Stunden

Plus Erst bayerische Meisterin, dann Gold bei den nationalen Titelkämpfen. Bogenschützin Leonie Felk aus Kadeltshofen räumt ab.

Blasmusik, jubelnde Vereinskameraden, Erinnerungsfotos mit den beiden Bürgermeistern und ein Gratulations-Marathon. Für Leonie Felk waren die vergangenen Tage ganz schön aufregend. Es war die bislang wohl erfolgreichste Woche in der sportlichen Laufbahn der jungen Bogenschützin.