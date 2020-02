vor 22 Min.

Kann nur Rola El-Halabi die Arena füllen?

Bald steigt wieder eine Gala. Karten werden schon verkauft – obwohl noch gar nicht bekannt ist, wer mitmacht

Von Pit Meier

Die Ratiopharm-Arena ist die größte Bühne der Doppelstadt, die Ulmer Bundesliga-Basketballer und die Stars der Musikszene zelebrieren dort ihre Auftritte. Bisweilen zieht es auch die Boxer in den Veranstaltungs-Tempel an der Europastraße. Die nächste „Fight-Night“ wurde jetzt für den 28. März angekündigt.

Faustkampf in der Ratiopharm-Arena – das hat in einem Ausnahmefall prima funktioniert. Vor etwas mehr als sieben Jahren hat Rola El-Halabi dort ihr Comeback gegen die Deutsch-Italienerin Lucia Morelli gefeiert. An die 5000 Zuschauer und Medienvertreter aus aller Welt erlebten ganz großes Boxkino mit Gänsehautfaktor: Die Gladiatorin rollte in einem von zwei Pferden gezogenen Streitwagen in die Halle und dass sie letztlich knapp nach Punkten verlor, das war beinahe Nebensache. Es ging an diesem Abend im Januar 2013 um die tragische Lebens- und Leidensgeschichte von Rola El-Halabi, die Anfang April 2011 in Berlin von ihrem eigenen Stiefvater angeschossen und schwer verletzt worden war.

Wirtschaftlich dürfte Rola bei ihrem Comeback trotz der immensen Kosten einigermaßen über die Runden gekommen sein. In der Ratiopharm-Arena hat sie trotzdem nie mehr geboxt. Etwas mehr als ein Jahr nach dem Comeback holte sie sich gegen die Amerikanerin Victoria Cisneros die WM-Gürtel von drei Verbänden, als Bühne musste damals die wesentlich kleinere Kuhberghalle genügen. Im November 2016 beendete die Deutsch-Libanesin ihre Karriere und seitdem steht die Frage im Raum, ob sich Boxen in der Ratiopharm-Arena auch dann lohnen kann, wenn nicht Rola El-Halabi im Ring steht.

Zu einer „Fight Night“ Im Oktober des vergangenen Jahres, bei der mit Fäusten und Füßen gekämpft wurde, kamen nur etwa 1000 Besucher in die Arena. Platz gehabt hätten 3000. Nun im März also der nächste Versuch, für den sich der Münchener Promotor Alexander Petkovic mit seinem Liechtensteiner Kollegen Pit Gleim zusammengetan hat. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Wer bei der Gala dabei sein will, der bezahlt zwischen 29 und 500 Euro pro Karte. Er weiß allerdings nicht so genau, was und wie viel er für sein Geld bekommt. In einer ersten Pressemitteilung der Veranstalter werden keine Namen von Boxern genannt und auch keine Anzahl von Kämpfen. Wer würde wohl ein Ticket für ein Konzert im Münchener Olympiastadion kaufen, ohne zu wissen, ob die Rolling Stones auftreten oder Helene Fischer mit Band?

Telefonisch oder per E-Mail war Petkovic, der selbst im Cruiser- und Schwergewicht geboxt hat, am Mittwoch nicht zu erreichen. Auf seiner Facebook-Seite kündigt der Münchener serbischer Abstimmung an, dass in der kommenden Woche die Namen der Kämpfer genannt werden. Im Dachauer Boxstall von Petkovic trainieren laut seiner Homepage unter anderem die Brüder Toni und James Kraft, Howik Bebraham, Vartan Avetisyan, Andrej Pesic und Goran Delic. Im Liechtensteiner PGP-Stall von Gleim arbeitet Konni „Koko“ Konrad als Trainer. Der hat schon gegen Jürgen Brähmer gekämpft, seine Karriere aber vor wenigen Wochen beendet.

