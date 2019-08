16:35 Uhr

Kantersieg gegen Koblenz: Knoten beim SSV Ulm ist geplatzt

Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnen deutlich gegen Rot-Weiß Koblenz. Ein Stürmer trifft aus allen Lagen - und der Gegner hilft fleißig mit.

Von Christoph Lotter

Der Knoten beim SSV Ulm 1846 Fußball ist geplatzt. Gegen den Aufsteiger Rot-Weiß Koblenz feierten die Ulmer Spatzen in der Regionalliga Südwest einen 4:0-Sieg. Stürmer Felix Higl avancierte dabei zum Spieler des Tages - er erzielte drei Treffer für Ulm und ebnete so den Weg für diesen Kantersieg. Dabei durfte er sich allerdings auf tatkräftige Mithilfe der Gäste verlassen.

Dabei startete Koblenz wider Erwarten offen in die Partie, von der erwarteten Defensivschlacht konnte von Beginn an keine Rede sein. Die Gäste agierten mutig und versuchten mitzuspielen. Das eröffnete den Ulmern jedoch Räume - und die nutzten sie an diesem Tag.

Das erste Mal schlug Higl bereits in der 12. Minute zu - nach einer gefühlvollen Flanke von Adrian Morina gelangte der Ball über Lennart Stolls Kopf vor die Füße des 22-Jährigen. Aus einer schnellen Drehung heraus bugsierte er den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 in die Maschen.

Drei Koblenzer Fehler bestrafen die Ulmer eiskalt

Nur fünf Minuten später legten die Ulmer nach. Morina eroberte den Ball im Mittelfeld, scheiterte mit seinem Schuss jedoch alleinstehend am Gästekeeper - doch der Ball flog Albano Gashi vor die Füße. Der ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und traf zum 2:0 (17.).

In der Folge übernahm Ulm gänzlich die Kontrolle über das Spiel und erhöhte kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 3:0. Nach einem Freistoß von Gashi ließ Koblenz Torhüter Hrvoje Vincek den Ball aus seinen Händen gleiten. Zum zweiten Mal an diesem Tag stand Higl goldrichtig und drückte den Ball über die Linie (45.).

Nach Wiederanpfiff schalteten die Ulmer merklich einen Gang zurück. Und so sollte es bis zur 64. Minute dauern, bis die Spatzen wieder erfolgreich waren. Einen missglückten Rückpass eines Koblenzer Abwehrspielers konnte Gästekeeper Vincek nur mit Müh und Not vom Weg ins eigene Tor ablenken - allerdings genau vor die Füße von Higl. Und der ließ sich auch dieses Geschenk nicht nehmen und stellte mit seinem dritten Treffer an diesem Tag den 4:0-Endstand her. Ganz zur Freude von Trainer Holger Bachthaler: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir sind von Anfang an gut ins Spiel gekommen und haben uns viele Chancen herausgespielt."

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Stoll, Krebs, Reichert, Schmidts – Coban, Geyer, Gashi (75. Gutjahr), Jann (64. Sapina) – Morina (72. Hyseni), Higl.

