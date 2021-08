Karate: Mika Mathes aus Illertissen darf zur Europameisterschaft nach Finnland

Plus Mika Mathes aus Illertissen feiert bei der EM in Tampere Premiere auf internationaler Ebene. Wie der 18-Jährige auf den Anruf des Bundestrainers reagiert hat.

Fußball haben seine Freunde damals alle gespielt. Er hingegen war lange Zeit auf der Suche nach dem passenden Hobby, das ihm einerseits Spaß macht, andererseits der richtige Ausgleich nach Schule und Hausaufgaben ist. „Für Fußball war ich einfach völlig untalentiert“, meint Mika Mathes lachend. Ein Schnupperkurs bei damaligen Polizei-Karate-Verein in Illertissen kam da recht gelegen – und Mathes war von Beginn an begeistert. Viel mehr noch: Es war der Startschuss für eine steile Karriere.