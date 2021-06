vor 18 Min.

Karim Jallow: Zwei Jahre Ratiopharm Ulm oder doch NBA?

Nach Ulm oder doch demnächst in die NBA? Das sind die Optionen von Karim Jallow.

Plus Hintertür bleibt offen für den besten deutschen Werfer der vergangenen Saison in der Basketball-Bundesliga

Von Pit Meier

Frage: Wer war der beste deutsche Werfer der vergangenen Saison in der Basketball-Bundesliga? Es war nicht Andreas Obst aus Ulm und nicht Paul Zipser von Bayern München, sondern Karim Jallow. Der hat im Schnitt mehr als 15 Punkte pro Spiel für Braunschweig erzielt und eben dieser Jallow hat jetzt bei Ratiopharm Ulm einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Ob er den auch erfüllt, das ist allerdings noch nicht ganz sicher. Sollte Jallow vielleicht sogar schon diesen Sommer den Sprung in die NBA schaffen, dann würde der Verein ihn ziehen lassen. Zunächst jedenfalls schwärmt der Spieler von seinem wahrscheinlichen neuen Arbeitgeber: „Ulm ist seit Jahren auf internationalem Toplevel vertreten, dazu kommt das neue Trainingszentrum am Orange-Campus. Gerade für einen jungen Spieler besteht keine bessere Option, sich weiter zu verbessern.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen